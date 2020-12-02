前所未見！內部人狂倒貨 小心美股慘崩40％

在新冠疫苗將問世的利多激勵下，美股11月驚喜大漲，12月股市第1個交易日又乘勝追擊開門紅。但有分析師警告投資人，目前市場已陷入「極度貪婪」，企業內部人士大賣股票，力道前所未見，他悲觀預測很多股票將暴跌30~40%。

MarketWatch報導，反向投資部落格「True Contrarian」執行長Steven Jon Kaplan指出，市場已出現美股下跌的三大警訊，如投資人瘋狂搶進、成交金額創新高和企業內部人士驚見前所未見的倒貨潮。

他表示，從企業董事股票買賣資訊的數據來看，目前內部人士正在密集賣股，代表最了解內情的人意識到股市即將重挫，因此他們為降底風險預做準備來因應。

Kaplan還說，一些被視為避風港的資產，如iShares 20年期以上美國公債ETF、美元指數和VIX恐慌指數都打出重要底部，伺機大反攻。通常前述「三劍客」（三大指標）同步走升時，幾乎其他資產很快就會往下跌。

他舉例，今年3月股災爆發前，三劍客齊漲，而美股在3月23日觸底之前，三劍客又預警拉回修正，顯示市場將展開一波反彈。

但Kaplan悲觀預測，隨著內部人士賣股，很多股票將出現30~40%的驚人跌幅，可能要花四、五個月時間，才能把買在高點的投資人洗出場，隨後展開反彈 。屆時投資人可留意內部人士買進股票的訊號，並緊盯「三劍客」走勢。

（中時新聞網 吳美觀）