12/3盤前掃描》台積暴衝 ETF伺「積」而動

台股「護國神山」台積電2日股價衝上499元，改寫歷史新高，這股漲風也襲捲至ETF，推升8檔ETF連袂改寫掛牌以來新高，上演「一家烤肉萬家香」的熱絡情況。

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台積領頭衝 8檔ETF同步登峰

富邦科技ETF持有台積電權重高達72.81％，挾帶權王強漲氣勢，近期股價持穩在百元關卡震盪，2日上漲1.67％，以103.2元創掛牌新高，今年以來累計漲幅達42.94％…閱讀全文

聯電報喜 吃到高通、輝達訂單

長期與聯電合作的德州儀器、意法半導體及索尼等國際IDM大廠，現在也擴大對聯電在2021年投片量。供應鏈認為，業者普遍對2021年終端需求抱持樂觀展望…閱讀全文

美股︱紓困談判重新展開 標普再刷歷史新高

眾議院議長裴洛西和財政部長穆努欽於1 日透過電話針對新一輪財政刺激方案進行討論，這是雙方自10月底以來的首度談話…閱讀全文

友達開首槍 彭双浪：將赴海外設廠

短鏈趨勢之下，製造廠商的生產成本會提高，而且有更多少量多樣的產品，因此供應商可能也要隨之在地化，友達也在評估在大陸以外設立後段面板模組廠，以就近供應客戶…閱讀全文

輝達新顯卡夠力 微星技嘉樂

對台系顯卡廠來說，除了這一波RTX 3060 Ti新品備貨潮外，輝達也大幅提升11、12月的RTX 30系列供貨量，皆可望推升各家顯卡出貨在11月增溫、來到第四季高檔…閱讀全文

高通獲供貨許可 華為絕地逢生

美國有限度放鬆對華為的限制，使華為得以製造4G等非旗艦、頂級的產品。對華為而言，生產這些產品仍有雄厚利潤，得以讓公司延續業務…閱讀全文