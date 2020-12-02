12月02日一分鐘強弱勢股
12月02日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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萬達光電(5220)
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9.98
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特定買盤轉進，股價突破整理，長紅K衝破季線、半年線
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系統電(5309)
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9.98
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投信連3買，並擴大買超力道、逾600張，股價創歷史新高
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光耀(3666)
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9.96
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10月自結獲利較去年同期轉盈，前10月獲利則創6年新高
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勤凱(4760)
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9.96
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外資、自營商聯手連3買，累積達500張；股價衝歷史新高
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隆達(3698)
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9.95
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與晶電換股合併案底定，控股公司定明年1月6日掛牌上市
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保瑞(6472)
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9.94
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接手GSK加國廠，名列全球前8大藥廠，承接5年代工訂單
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十銓(4967)
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9.93
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看好市場新品齊發，維繫記憶體需求，明年H1景氣有望轉正
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榮創(3437)
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9.92
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知名分析師看好Mini LED指標股，商機讓相關概念股也沾光
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廣穎(4973)
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9.92
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明年記憶體業景氣看復甦，帶旺族群，下游記憶體模組跟漲
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互動(6486)
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9.91
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11月營收4.37億元，創單月歷史新高，月、年增均翻2倍
製表：方歆婷
12月02日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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淘帝-KY(2929)
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8.43
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2董2獨董辭職，明年將全面改選；外資大賣1,130張
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東科-KY(5225)
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7.33
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股價衝高後賣壓大舉出籠，向下拉出長黑K、摜破月線
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欣陸(3703)
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6.56
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投信籌碼出現鬆動，昨賣超539張，自營商也賣53張
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中釉(1809)
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6.27
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印尼廠將復工，明年營運可望恢復正常，惟外資連2賣
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鄉林(5531)
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5.9
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完工交屋題材強，股價連日飆漲，隨乖離過大、漲多回檔
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光磊(2340)
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5.47
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美系大客戶拉貨高峰已過，11月營收5.6億元，月減26%
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海光(2038)
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4.96
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基本面傑出，惟股價漲多，隨獲利了結賣盤小幅調節拉回
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元晶(6443)
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4.93
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擁轉機利多、業績發光，惟股價在前波行情後進入橫盤整理
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單井(3490)
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4.82
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特定賣盤小幅調節，股價衝高後翻黑，長黑K棒破短均線
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晶心科(6533)
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4.6
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外資出現小幅賣超21張；股價進入整理區間，回測5日線
製表：方歆婷
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