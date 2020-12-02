12月02日一分鐘強弱勢股

12月02日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

萬達光電(5220)

9.98

特定買盤轉進，股價突破整理，長紅K衝破季線、半年線

系統電(5309)

9.98

投信連3買，並擴大買超力道、逾600張，股價創歷史新高

光耀(3666)

9.96

10月自結獲利較去年同期轉盈，前10月獲利則創6年新高

勤凱(4760)

9.96

外資、自營商聯手連3買，累積達500張；股價衝歷史新高

隆達(3698)

9.95

與晶電換股合併案底定，控股公司定明年1月6日掛牌上市

保瑞(6472)

9.94

接手GSK加國廠，名列全球前8大藥廠，承接5年代工訂單

十銓(4967)

9.93

看好市場新品齊發，維繫記憶體需求，明年H1景氣有望轉正

榮創(3437)

9.92

知名分析師看好Mini LED指標股，商機讓相關概念股也沾光

廣穎(4973)

9.92

明年記憶體業景氣看復甦，帶旺族群，下游記憶體模組跟漲

互動(6486)

9.91

11月營收4.37億元，創單月歷史新高，月、年增均翻2倍

製表：方歆婷

12月02日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

淘帝-KY(2929)

 8.43

2董2獨董辭職，明年將全面改選；外資大賣1,130張

東科-KY(5225)

 7.33

股價衝高後賣壓大舉出籠，向下拉出長黑K、摜破月線

欣陸(3703)

 6.56

投信籌碼出現鬆動，昨賣超539張，自營商也賣53張

中釉(1809)

 6.27

印尼廠將復工，明年營運可望恢復正常，惟外資連2賣

鄉林(5531)

 5.9

完工交屋題材強，股價連日飆漲，隨乖離過大、漲多回檔

光磊(2340)

 5.47

美系大客戶拉貨高峰已過，11月營收5.6億元，月減26%

海光(2038)

 4.96

基本面傑出，惟股價漲多，隨獲利了結賣盤小幅調節拉回

元晶(6443)

 4.93

擁轉機利多、業績發光，惟股價在前波行情後進入橫盤整理

單井(3490)

 4.82

特定賣盤小幅調節，股價衝高後翻黑，長黑K棒破短均線

晶心科(6533)

 4.6

外資出現小幅賣超21張；股價進入整理區間，回測5日線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組