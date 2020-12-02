集團股當家 散戶當冲樂 台股逼近萬四

台股漲103點再創新高 逼近14000點關卡

美股由科技股領軍大漲，台股今天也是電子股一支獨秀，在台積電、大立光及面板、DRAM股帶頭下，收盤雖未攻克14000點，但仍大漲103.47點，再創收盤歷史新高。

加權指數終場收在13989.14點，上漲103.47點，漲幅0.75%，成交值新台幣2687.58億元，8大類股僅機電類股上漲，其餘各類股皆收黑。

台積電雖一度站上500元，收在499元，上漲1.84%。大立光收在3375元，漲0.9%，鴻海收82.7元，小跌0.24%。

面板雙虎友達收13.85元，上漲5.32%。群創收11.85元，大漲7.73%。DRAM族群南亞科收81.5元，上漲5.98%。LED股隆達收22.65元漲停價，晶電收41.95元，漲9.82%。

德信證券副總經理吳文彬預期，12月至來年3月是傳統股票最會漲的時間，包括資金行情、年後紅包行情、集團作帳、作夢行情，還有美國的9千億美元紓困案，都將帶動指數在13500點之14500點間整理。

他說，台股現階段靠散戶、中實戶撐盤，也就是由內資把指數買上去，走落後補漲行情，矽晶圓、面板、被動元件即是今年落後補漲族群，呈現類股輪動格局。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.01%、食品股跌0.94%、塑化股跌0.24%、紡織股跌0.71%、機電股漲1.27%、造紙股跌1.85%、營建股跌1.04%、金融股跌0.14%。

委買張數2272萬6534張，委賣張數1289萬1160張，成交張數860萬1767張。

收盤時上漲349家，下跌507家，持平101家。

成交量前5名個股為群創、華邦電、友達、彩晶、旺宏。

漲幅前5名個股為怡華、麗嬰房、隆達、十銓、榮創。

跌幅前5名個股為晟鈦、凱羿-KY、新天地、吉祥全、科風。

三大法人買超台股2.98億元

台股今天漲103.47點，收在13989.14點，成交值新台幣2687.58億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣2.98億元。

自營商買超3.69億元，投信買超1.84億元，外資及陸資賣超2.55億元。

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