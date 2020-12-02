上市、櫃企業營運快報

今（12/2）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.電池模組廠新普(6121)因NB及非IT產品出貨暢旺，11月合併營收為96.25億元，月增4.35%，再創單月歷史新高，新普科表示，各產品線訂單持續強勁，部分訂單能見度已達明年上半年，全年業績可望戰新高，明年第1季亦不看淡。

2.疫情指揮中心2日公布，國內新增6例境外移入新冠肺炎確定病例，同時，香港兩週內近700例本土確診案例，其中144例感染源不明，考量近期香港疫情持續升溫，將自即日起將香港自中低感染風險國家／地區移除。

3.後疫情時代，台灣人最愛的前10檔基金有那些？據大姆哥投顧統計，截至10月底，國人仍偏好債券型基金，在存量前十名中，有八檔是債券型基金、兩檔平衡型基金上榜、股票型基金則是完敗，無緣入列排行榜中；債券型基金中又以高收債、新興市場債基金最受台灣投資人喜愛，分別上榜了兩檔及三檔基金。

4.因應5G時代高頻寬、低延遲、大連結服務需求，電信營運商和內容服務業者大量建置雲機房，而雲機房大頻寬互連需求，帶動光通訊高速網路建置熱潮湧現。

為確保電信營運商能夠取得高可靠度的設備提升整體產品品質、各設備製造商能提供符合國際規範之優質產品爭取國內及國際客戶訂單，中華電(2412)TLTC與緯創(3231)NTC決定策略聯盟提供5G核網高速網路光通訊設備驗證、測試服務。

5.宏遠證(6015)為提升業務規模，規畫以受讓方式取得小型專業經紀商光隆證券經紀業務及相關資產設備，申請案獲金管會核准，成為近5年來第9件券商合併或受讓業務的整併案，預計明年完成受讓後，全台專營券商家數將降至67家。

6.誠品生活(2926)布局3年的全通路計畫正式上線，「誠品線上eslite.com」重新開站，除了未來將提供200萬種全台最豐富書籍、精選全球首發文具，還有慧眼獨具的歐美日生活風格選品。

董事長吳旻潔指出，誠品線上明年目標成為全通路飛輪，可以將所有通路連接，打通過去斷裂的環節，預期將會達到舊版網站誠品網路書店的3倍流量，電商營收每年以兩位數成長為目標。

7.為防止秋冬疫情在台擴散，中央流行疫情指揮中心祭出的秋冬專案於十二月一日上路，雖然新制上路後兩天未發現有民眾違規，但指揮中心今頒布違規裁罰基準，指出就算旅客主動說明未持有核酸檢驗報告，仍然要開罰一萬元。

若再加上需自費進行核酸檢驗的費用，無檢驗報告的國人一旦返國，就要多花費新台幣一萬七千元的成本。

8.鎖定節慶交換禮物市場，台北神旺飯店普諾麵包坊推出多款應景造型烘焙商品，營造聖誕氣息，搶攻聖誕「換禮」商機，16款應景烘焙包含甜鹹兼備的麵包聖誕必吃的薑餅，與造型慕斯蛋糕，多以草莓及黑巧克力淋面裝飾，並搭配手繪表情的甜麵包有「聖誕老公公」、「拐杖熊」、「聖誕棒棒糖」和「聖誕熊甜筒」。

9.財長蘇建榮2日上午在財委會答覆民進黨籍立委林楚茵質詢時指出，對於目前公股銀行30歲以下年輕人流動率高的問題，會在三個月內請公股銀行提出新的年輕人攬才方案。

不過蘇建榮也強調，據他了解很多年輕人其實是在公股金融體系之間彼此「跳槽」，不見得離開某行庫就是離開公股金融體系。

10.桃園捷運綠線G04大湳站土地開發案定案，將規劃三棟共構大樓，分別占地近千坪，未來招商採取一次性招標分期開標方式，配合捷運建設，透過三棟土地開發大樓，形塑微型城市的構想。

桃園捷運動工後，桃園市積極推動捷運綠線各場站開發計畫，其中G04大湳站為捷運三鶯線與綠線的交會站，未來將成為未來轉運中心，成為通往新北市的主要轉運站，八德逐漸轉型成都會區，桃園市政府以TOD大眾運輸導向的概念開發場站，三處捷運出入口興建捷運共構開發大樓，未來將會三案聯合開發。

11.中央流行疫情指揮中心日前宣布，將暫停引進印尼籍移工來台2周，至少衝擊超過3千「在職照顧者」家庭，中南部頗具規模義德發長照集團，動員旗下超過百名照服人員，配合長照2.0包括交通接送、輔具、喘息服務等，只需一通電話，就能立即派員評估，陪伴家屬挺過這波疫情。

12.精密沖壓廠和勤精機11月自結合併營收新台幣2.37億元，創26個月來高點。法人估旺季效應可期，和勤單月業績可續走高，第4季業績可站上今年高點。

和勤自結11月合併營收2.37億元，較10月2.09億元成長12.95%，較去年同期2.09億元成長13.13%。累計今年前11月自結合併營收20.53億元，較去年同期18.65億元增加10.04%。

13.自動化設備系統廠盟立營運傳捷報，不僅穿梭車式密集倉儲系統成功導入電商PChome網路家庭的大園物流中心，並協助醫藥保健服務大廠裕利醫藥進行數位轉型。

14.受到全球節慶旺季消費需求及供應鏈因疫情斷鏈等影響，印度手機廠商的手機晶片組庫存嚴重短缺，印度政府正聯繫台灣聯發科，盼對印度增加晶片組供應。