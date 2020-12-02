類股風水輪流轉 20檔活蹦亂跳

台股今（2日）加權股價指數收盤報13989.14點，漲103.47點，漲幅0.75%，成交量為2,687.59億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計怡華、麗嬰房、御頂、隆達等20檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有36檔，前10名為怡華 (1456)、麗嬰房 (2911)、隆達 (3698)、十銓 (4967)、榮創 (3437)、華泰 (2329)、動力-KY (6591)、雷虎 (8033)、再生-KY (1337)及辛耘 (3583)以上10檔皆漲停。

今日有16檔超過5％跌幅，跌幅前10名有晟鈦 (3229)、凱羿-KY (2939)以上2檔跌停，吉祥全 (2491)、新天地、科風 (3043)、淘帝-KY (2929)、東科-KY (5225)、威致 (2028)、東和 (1414)及欣陸 (3703)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、華邦電 (2344)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、旺宏 (2337)、聯電 (2303)、華航 (2610)、長榮 (2603)、晶電 (2448)及中工 (2515)。

上櫃有47檔5％以上漲幅，其中前10名為益得 (6461)、系統電 (5309)、萬達光電 (5220)、勤凱 (4760)、光耀 (3666)、意德士 (7556)、商丞 (8277)、保瑞 (6472)、廣穎 (4973)及互動 (6486)以上皆漲停。

今日上櫃有5檔股票有5％以上的大跌，前10檔凌泰 (6198)、華義 (3086)、易發 (6425)、友銓 (5321)、辣椒 (4946)、鑫創電子 (6680) 、單井 (3490)、茂迪 (6244)、撼訊 (6150)及南仁湖 (5905)。

上櫃成交量前10名為威剛 (3260)、宏捷科 (8086)、中美晶 (5483)、合晶 (6182)、金益鼎 (8390)、鈺創 (5351)、品安 (8088)、環球晶 (6488)、精材 (3374)及系統電 (5309)。

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