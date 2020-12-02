今日焦點股 重點摘要

今（12/2）日熱門焦點股如下：

（1）記憶體廠美光（Micron）調高第1季（至12月3日止）營運目標，股價強漲4.67%，連帶帶動南亞科（2408）等記憶體族群股價齊揚。

美光預期，第1季營收可望達57億至57.5億美元，將高於先前預估的50億至54億元；每股純益0.69至0.73 美元，也將高於原估的0.4至0.54美元。

美光在調高營運目標激勵下，股價表現強勁，攀高至67.08美元，再創波段新高，漲2.99美元，漲幅4.67% 。市場解讀，美光調高營運目標，意味記憶體市況優於預期。

南亞科等記憶體族群今天在市場買盤積極湧入下，股價紛紛走高；南亞科股價突破新台幣80元關卡，一度達81.8元，漲幅達6.37%。其餘華邦電（2344）、商丞（8277）、廣穎（4973）、品安（8088）與十銓（4967 ）都一度強攻漲停。（中央社）

（2）美系外資看好，美食-KY銷售持續復甦，加上中、美兩國的利潤率不斷改善，將美食-KY評等從「中立」升至「買進」，目標價從102元，一口氣上調至174元。

不過，美食-KY今天股價開高震盪，高點來到157元，上漲逾5%，創1年多新高，隨後逢高賣壓出籠，早盤漲勢壓抑至1%左右，但仍暫時守住150元大關。

美系外資指出，對美食-KY看法樂觀，第一，由於提高了勞動生產率和嚴格的成本控制，利潤成長趨勢向上，重新修訂今年至2022年利潤率將為25%至44%，第二，給予更高的目標價格倍數，以反映穩定的利潤率表現和低基期成長的能見度。

美系外資說，雖然注意到美食-KY在中國和美國擴張足跡保守，可能會限制銷售增長，但認為當前股價並不高，看好隨著低單價產品的持續銷售復甦及中、美兩國利潤率不斷改善，將美食-KY評等從「中立」升至「買進」，目標價從102元一口氣上調至174元。

美系外資指出，在過去的幾個季度中，美食-KY在中國大陸的營業利益率表現高於預期，在過去的兩年中，美食-KY一直在放慢展店速度，並優先考慮提高同店生產率，從去年首季到今年第3季，關閉了30家門店，約占總店數的5%，該集團已戰略性地退出了疫情後表現不佳的地區，包括武漢和江西。

此外，美系外資說，美食-KY完善會員制度和數位化基礎設施，包括微信程序、線上預訂功能、會員權益和積分兌換提醒等，舉辦的會員活動還能實現毛利率成長。在成本方面，美食-KY透過重新設計店內工作流程，設法縮短了每天1至2個兼職時數，與去年相比，今年前3季的總工時減少了10%至15%。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：周二ADR大漲3.96%至每股100.86美元，飆上新高位，帶動今早股價衝關500。

2.華邦電(2344)：昨外資回頭，三大法人聯手買超27003張，加上美光昨夜大漲4.67%，今早股價突破20關，攻上漲停。

3.南亞科(2408)：記憶體價看漲，昨外資雖賣超，但本土法人擴大買超完勝，今早股價漲逾6%、突破80關，改寫波段新高。

4.商丞(8277)：昨噴量擺脫短均糾結整理拉出一根長紅棒，今早人氣再升溫，股價急拉漲停8.51元。

5.廣穎(4973)：基本面向好，昨外資買超75張，今早量價再升溫，觸及漲停27.47元。

6.威剛(3260)：Q4穩健、明年看俏，昨三大法人擴大買超4430張，激勵今早股價續漲逾7%，突破70關。

7.麗嬰房(2911)：短均上揚，昨獲自營商擴大買超，今早人氣升溫，股價漲約6%，領漲百貨股。

8.新天地(8940)：本季轉盈有望，惟遭列注意股、外資轉賣超，早盤位高調節，下滑逾6.5%。

9.華航(2610)：迎利多，明年營運喊衝，買方氣焰高，股價走揚逾2.5%，再拚前波高點。

10.雍智科技(6683)：奪大單，一路旺到明年Q2，早盤強漲近4%，站穩所有短均。

11.美食-KY(2723)：疫苗續報喜、傳統民生消費旺季，皆助漲營運動能，晨盤上漲逾3%，衝上波段高價。

12.樺漢(6414)：AIS股權全包，攻AIoT市場，早盤漲逾2%，收復短均、月線。

13.群聯(8299)：整合轉投資，劍指陸市，早盤漲逾5.5%，創波段新高。

14.華城(1519)：外資昨擴大買超，早盤漲逾3%。

15.雷虎(8033)：外資連11日買超，早盤漲逾3.5%。

16.環科(2413)：日系新車上市加溫Q4業績，股價大漲後進入震盪期，今早一度攻高約3%，停在23元上方。

17.欣興(3037)：三大法人大手筆調節，提供資金進場佳機，85元處買盤承接，拱高回到87元。

18.群電(6412)：筆電電源需求佳，本季獲利看雙位數年增，早盤跳漲至77元之上，直逼漲停板。

19.亞泥(1102)：看準旺季商機，股價回檔隨即吸引買盤，今早拉升重返5日線，穩中透堅。

20.立隆電(2472)：受惠疫情增溫趨勢燒熱宅經濟題材，高檔整理後多方蠢動，漲幅超過3%站上60元。

21.保瑞(6472)：接手GSK加拿大廠，激勵晨盤火速攻頂，一舉收復月季線。

22.生華科(6492)：新冠新藥洽談授權，獲多頭按讚，晨盤跳漲4%，攻克月線。

23.益得(6461)：氣喘藥最快2021年上市，鼓舞開盤跳空漲停，飛越半年線。

24.互動(6486)：5G點火，11月營收登峰，助攻股價跳空漲停，衝上天價86.5元。

25.榮創(3437)：近日獲外資偏多操作，晨盤放量衝漲停，登逾2個月高價。

26.友達(2409)：12月報價擬漲，面板低檔上衝，繼昨日爆量觸頂後，早盤續彈高逾3%波段高。

(時報資訊)

（4）美股大漲，台積電ADR一度飆高至104.3美元，改寫歷史新高，台積電今天股價同步走高，早盤重登新台幣500元關卡。

中國經濟數據利多，加上市場對疫苗進展樂觀期待，美股走高，道瓊工業指數漲185.28點；標準普爾500指數漲40.82點，收3662.45點；那斯達克指數漲156.37點，收12355.11點。標普指數與那斯達克指數都收在新高。

應用材料（Applied Materials）漲2.18%，英特爾（Intel）漲2.5%，美光（Micron）漲4.7%，台積電美國存託憑證（ADR）一度攀高至104.3美元，創歷史新高，終場收在100.86美元，漲3.84美元，漲幅3.96%。

台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，早盤達500元，漲10元，漲幅2.04%，市值增加2590億元，攀高至12.96兆元，並貢獻大盤約85點。（中央社）