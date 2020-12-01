12/2盤前掃描》財留台灣 房市買氣高燒不退
11月房市熱度爆表！美國大選底定、台股亮麗，加上11月地政機關工作天數較10月增加，六都11月買賣移轉2.46萬棟，月增12.9％、年增24.9％，目前房市買氣沒有退燒跡象，預估今年全台交易量可望站上32萬棟大關。
工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
〈台灣錢在燒〉北、中房市11月交易量 攀59個月高峰
房地產業者普遍認為，近期政府加強稽查預售紅單炒作，對預售市場產生威嚇作用，但對成屋市場買氣影響不大，不過政府是否持續端出調控政策降溫，也將成為這波房市熱潮能否延續的重要關鍵…閱讀全文
美股︱延續磅礡氣勢 標普那指收盤寫新高
為打破美國國會談判僵局，美國兩黨議員於周二提出一項新冠刺激計劃草案，規模高達9,080億美元，消息一出為股市帶來提振。然而，參議院多數黨領袖麥康奈爾並未批准兩黨計劃…閱讀全文
EUV設備搶輸台積 三星跳腳
ASML目前已經生產及接單的EUV設備大約落在70台左右水準，台積電已經獲得過半設備，三星才獲得10台，雖然李在鎔親自出訪ASML，也才多獲得9台，僅接近台積電當初甫跨入EUV世代的水準…閱讀全文
廣達筆電出貨 明年喊增三成
廣達繼第三季筆電出貨量1,830萬台的季度歷史新高後，第四季將將有機會進一步站在2,000萬台之上，再改寫季度歷史新高，出貨量在傳統淡季屢創新猷…閱讀全文
〈台灣錢在燒〉台股12月首日收盤13,885 創新高
時序邁入12月，外資即將進入聖誕假期，群益投顧認為，年底前集團作帳表現可期，以內資聚焦的中小型股預估相對較有上漲空間，且部分族群龍頭股基本面正向，有利多頭續航…閱讀全文
〈台灣錢在燒〉11月車市賣出4.63萬輛 刷新同期紀錄
年底車市買氣有多旺？車商誇張形容「快把全台庫存都買光！」疫情讓國人無法出國旅遊、旅外台商滯留台灣，也因此把「財留台灣」，多出的預算就通通拿來買車…閱讀全文
PMI衝太快 景氣有過熱疑慮
由於台灣PMI自今年5月從谷底值44.8，至11月一路直線上衝至61.2，景氣似有過熱疑慮，中華經濟研究院長張傳章分析，「整體經濟前景是正面的」，但因疫情仍有不確定性，建議廠商仍要「居高思危」…閱讀全文