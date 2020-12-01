樺漢換股全吃AIS股權 強攻AIoT市場

工業電腦廠樺漢（6414）1日宣布將與子公司AIS(開曼)進行股份交換，擬以增資發行3,540,000新股，對價受讓取得AIS約37.64 ％股權，股份交換後，樺漢將持有AIS(開曼)100％股權，並透過雙方深化合作，共同強攻AIoT市場。

樺漢表示，鑒於公司計畫提升整體經營效益，共同布局機器視覺及AI人工智能應用市場，擬以增資發行新股的方式，以3,540,000股普通股，與AIS(開曼)股東交換4,028,217股AIS(開曼)普通股，強化雙方合作綜效；股份交換基準日暫定為明年1月21日。

樺漢財務長吳友梅指出，此次股份交換將對公司整體市場擴展、產品技術結合、人才組織規畫及財務成長等四大面向產生高度綜效，對於技術實力、營收獲利以及長期發展也將帶來正面助益。

樺漢指出，AIS(開曼)長期發展AI人工智慧所需的高運算能力高效能機器視覺運算及人機介面產品，並已切入北美及歐洲地區國際品牌廠，此次股份交換案後，公司可藉由結合已建立的標準產品線、機器視覺及人機介面相關產品軟硬體整合，累積業務開發資源及綿密的經銷商通路關係，加速達成全產品線策略，高工業電腦全球市占率。

在產品技術部分，樺漢主要技術強項在於垂直領域的終端產品系統整合，而AIS(開曼)則專精於AI人工智慧嵌入式系統的設計研發，對於高運算能力、高效能機器視覺運算及人機介面等利基型應用領域擁有多年實績及發展經驗。

預期在樺漢及AIS(開曼)於完整終端系統與運算主機的技術結合下，未來將可攜手共同面對高速成長的AIoT利基市場，對於公司營運動能將有顯著提升。

另外，針對快速興起的機器視覺及AI人工智能應用市場，樺漢及AIS(開曼)將融合技術團隊人才資源，有效並快速切入高速成長的IoT市場。此歐美等地之銷售據點，也將有助於樺漢科技進一步落實歐美在地化服務，將觸角拓展全球大型客戶市場，強化在地售後服務能力，同時優化組織及全球人力資源，挹注營收及提升獲利。

吳友梅表示，此次股份交換案後，樺漢除了提高AIS(開曼)持股比例，藉以貢獻投資獲利外，透過技術、人才及銷售資源的進一步深入整合，將能提升研發能量、優化產品成本結構，加速推動開發高附加價值及高毛利產品，將實際有效提升樺漢毛利率及營業利益率，成為未來獲利成長動能。