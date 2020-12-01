12月01日一分鐘強弱勢股
12月01日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
第一銅(2009)
|
10.00
|
國際銅價勁揚，原物料漲價題材助攻，外資加碼力道轉強，持股大增千張
|
威剛(3260)
|
10.00
|
DRAM後市看好，三大法人買盤活水挹注，股價爆量強攻漲停
|
金麗科(3228)
|
10.00
|
受惠去美化趨勢，ASIC晶片出貨持續成長，第四季業績成長動能強勁
|
星通 (3025)
|
9.98
|
MCC市場持續成長，前三季EPS賺贏去年，股價沿五日線上攻
|
夆典(3052)
|
9.96
|
營建資產股利多題材點火，外資加碼動作頻頻，連兩日亮燈漲停
|
怡利電(2497)
|
9.93
|
前擋玻璃抬頭顯示器(WHUD)在大陸銷售傳出佳績，KD指標高檔鈍化
|
晶豪科(3006)
|
9.90
|
NOR Flash看漲，外資回頭加碼，終結連七日賣超，股價續創波段新高
|
環球晶(6488)
|
9.86
|
併購矽晶圓第四大廠Siltronic AG，有利本益比拉升，衝破600整數大關
|
群創(3481)
|
9.45
|
受惠大尺寸電視面板、中小尺寸車用及IT面板報價走揚，Q4獲利躍進
|
華邦電(2344)
|
9.02
|
傳出董座大買自家股，搭上DRAM產業前景正向題材，作帳行情加溫
製表：陳昱光
12月01日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
愛普(6531)
|
6.58
|
外資反手調節，終結連兩日買超，KD指標高檔反轉
|
泰博(4736)
|
6.11
|
法說題材失靈，外資、自營商同步減碼，半年線得而復失
|
廣錠(6441)
|
6.09
|
前三季每股虧損0.63元，資金加速撤出，股價帶量失守季線關卡
|
萬海(2615)
|
5.95
|
股價創高湧現調節賣壓，投信減碼力道加大，跌落五日線之下
|
欣興(3037)
|
5.78
|
短線急漲獲利回吐，三大法人同步偏空操作，KD指標下彎
|
景碩(3189)
|
5.40
|
PCB族群漲多拉回，投信減碼動作持續，股價連三日收黑
|
農林(2913)
|
5.24
|
市場追價意願不足，股價衝高面臨修正壓力，外資由買轉賣
|
中天(4128)
|
4.80
|
外資終結連三日買超，壓抑股價表現，維持月、季線間狹幅震盪
|
新鋼(2032)
|
4.40
|
股價衝高籌碼大幅換手，湧現獲利了結賣壓，KD指標高檔反轉
|
合機(1618)
|
3.97
|
銅價上漲題材熄火，外資逢高減碼，單日大砍1,609張持股
製表：陳昱光
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!