12月01日一分鐘強弱勢股

12月01日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

第一銅(2009)

10.00

國際銅價勁揚，原物料漲價題材助攻，外資加碼力道轉強，持股大增千張

威剛(3260)

10.00

DRAM後市看好，三大法人買盤活水挹注，股價爆量強攻漲停

金麗科(3228)

10.00

受惠去美化趨勢，ASIC晶片出貨持續成長，第四季業績成長動能強勁

星通 (3025)

9.98

MCC市場持續成長，前三季EPS賺贏去年，股價沿五日線上攻

夆典(3052)

9.96

營建資產股利多題材點火，外資加碼動作頻頻，連兩日亮燈漲停

怡利電(2497)

9.93

前擋玻璃抬頭顯示器(WHUD)在大陸銷售傳出佳績，KD指標高檔鈍化

晶豪科(3006)

9.90

NOR Flash看漲，外資回頭加碼，終結連七日賣超，股價續創波段新高

環球晶(6488)

9.86

併購矽晶圓第四大廠Siltronic AG，有利本益比拉升，衝破600整數大關

群創(3481)

9.45

受惠大尺寸電視面板、中小尺寸車用及IT面板報價走揚，Q4獲利躍進

華邦電(2344)

9.02

傳出董座大買自家股，搭上DRAM產業前景正向題材，作帳行情加溫

製表：陳昱光

12月01日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

愛普(6531)

6.58

外資反手調節，終結連兩日買超，KD指標高檔反轉

泰博(4736)

6.11

法說題材失靈，外資、自營商同步減碼，半年線得而復失

廣錠(6441)

6.09

前三季每股虧損0.63元，資金加速撤出，股價帶量失守季線關卡

萬海(2615)

5.95

股價創高湧現調節賣壓，投信減碼力道加大，跌落五日線之下

欣興(3037)

5.78

短線急漲獲利回吐，三大法人同步偏空操作，KD指標下彎

景碩(3189)

5.40

PCB族群漲多拉回，投信減碼動作持續，股價連三日收黑

農林(2913)

5.24

市場追價意願不足，股價衝高面臨修正壓力，外資由買轉賣

中天(4128)

4.80

外資終結連三日買超，壓抑股價表現，維持月、季線間狹幅震盪

新鋼(2032)

4.40

股價衝高籌碼大幅換手，湧現獲利了結賣壓，KD指標高檔反轉

合機(1618)

3.97

銅價上漲題材熄火，外資逢高減碼，單日大砍1,609張持股

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組