上市、櫃企業營運快報

今（12/1）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.全球PCB龍頭臻鼎-KY今天代子公司鵬鼎控股公告，通過淮安新園區高階HDI投資計畫，第一期建設期自2021至2025年，預計總投資額為人民幣50億元。

臻鼎-KY董事長沈慶芳先前表示，明年新品連發、會是營運很好的一年，臻鼎-KY兩岸布局，面向全球，持續往高階板發展，符合公司一站式購足（One ZDT）戰略，因應業務成長，在台灣、秦皇島、淮安、深圳、印度等五大廠區都要擴產。

2.連鎖醫療通路杏一(4175)投資高達14億元的「新智能化物流中心」今日舉行啟用典禮，董事長陳麗如說，此一智能化物流中心將可滿足未來500間門市、每日3000筆宅配訂單需求，未來也提供同業和供應商倉儲、物流的平台服務，希望建立大健康生態系，做聯合艦隊一起打國際盃。

3.亞泰金屬工業公司（6727）將於12月1日新上櫃掛牌，掛牌價52.8元。

亞泰金屬聚焦PCB商機，108年度之合併營業收入為7億7,903萬元，稅後盈餘為9,356萬元，每股盈餘為5.16元。109年前三季之合併營業收入為6億8,591萬元，稅後盈餘為5,548萬元，每股盈餘為3.06元。

4.IC測試廠欣銓(3264)受惠各類測試訂單需求暢旺，2020年第三季獲利改寫歷史次高，10月營收連9月「雙升」、連4月改寫新高紀錄。在5G相關應用需求暢旺、車用市場需求回溫帶動下，下半年營運動能持續看俏，法人看好第四季營運可望續揚創高。

5.勞動部今天公布截至1月為止的無薪假（減班休息）通報實施情況，其中仍有549家事業單位、1萬1328人放無薪假，其中製造業有166家事業單位、6932人放無薪假人數最多，而批發及零售業則有178家、1790人放無薪假次之，運輸及倉儲業則以49家、1244人再次之。

勞動部指出，本周增加63家、人數增加394人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

6.擴散板及導光板廠穎台科技、汽車電子及醫療工業產品精密金屬零件廠六方科技，在11月30日向台灣證券交易所送件，申請股票上市。

7.投顧法人表示，電競大廠微星顯示卡需求強勁，但今年第4季整體出貨力道受限於零組件供應緊俏，動能將延續至明年第1季，對2021年整體需求展望維持正向。

因看好微星2021年每股盈餘將年增20%至11.86元，投顧法人將微星目標價自164元上修為166元，維持「增加持股」評等。

8.為推動服務業節能及提升能源使用效率，經濟部能源局1日於舉辦今年「榮耀節能 源源不絕-服務業節約能源聯合成果發表會」，能源管理系統成果豐碩，累積節電率平均高達11.7%，約節省1.77億度電。

9.消息人士透露，三星電子可能在明年停產高檔的Galaxy Note系列手機，此舉或許反映出在新冠肺炎疫情衝擊下，市場對高階智慧手機的需求已經急劇降溫。

10.疫情指揮中心1日公布，國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓、印尼、英國及白俄羅斯移入。

11.凱擘大寬頻、台灣大寬頻推出智慧好禮3選1優惠，凡新申辦120M(含)以上光纖上網指定方案，即可自由選擇Google Nest Mini智慧音箱、Mesh WiFi子機、或Uniigym體感健身課程一年。

網路門市祭出雙12年終慶好康，12月底前新申辦200M(含)以上光纖上網指定方案，立即把Google Nest Mini智慧音箱、momo幣2,000元帶回家，還有機會加碼抽中momo幣10,000元！

12.因新冠肺炎疫情降低消費者出門意願，並促使他們轉向網路滿足節日購物需求，今年的「網購星期一」（Cyber Monday）有望成為美國史上最大的線上購物日，銷售額上看114億美元。

自亞馬遜在10月舉辦Prime Day促銷活動以來，在零售業者試圖彌補疫情導致購物中心與實體商店歇業造成的業務損失下，儘管線上購物熱已經持續了將近兩個月，但今年的「網購星期一」仍料將創下強勁業績。

13.副總統賴清德1日在第17屆國家新創獎中表示，生技是下一世代最重要產業之一，而台灣具備了完善的臨床試驗系統、健保制度、豐沛研發能量、人體生物資料庫和ICT等五大優勢，最適合發展生技產業，預期ICT和BIO的結合，將可前進國際，打出台灣品牌。

14.由鴻海研究院攜手台灣量子電腦與資訊科技協會主辦的「第一屆台灣量子科技共識論壇」，將於12月12日在台北三創生活園區登場。鴻海研究院期能藉此活動，整合各界資源以及產官學界專業知識，建構聚集人才的基地，進而讓台灣成為國際學術與業界交流中樞。

15.中信投信1日公布，日前與美國洲際交易所旗下全球性數據服務公司IDI(ICE Data Indices, LLC)簽訂ESG指數合作備忘錄(MOU)，將共同對該公司所編製的ESG系列指數進行產品合作及推廣，滿足台灣投資人需求，成為台灣首家與國際機構簽訂ESG合作備忘錄之投信。

16.中信金(2891)旗下中信證券主辦永固-KY(5546)無擔保轉換公司債「永固一KY」（債券代號55461）承銷案，發行總面額共新臺幣8億元，採競價拍賣方式承銷，今（1）日開始投標。

競拍底標價為100元，每人最高得標張數合計不超過680張，投標期間自今年12月1日至3日三個營業日，預計今年12月7日開標、12月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

17.生華科(6492)總經理暨執行長宋台生博士指出，公司新藥Silmitasertib(CX-4945)已經在11月獲美國FDA核准進入兩項新冠人體臨床，後續療效數據備受矚目，公司的終極目標是將開發中藥物授權給大藥廠，如果新冠臨床的人體數據積極正面，將有機會朝向此目標邁進一大步。

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