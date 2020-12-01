今日焦點股 重點摘要

今（12/1）日熱門焦點股如下：

（1）法人指出，傳動元件滾珠螺桿供給吃緊、交期延長，線性螺桿出貨穩健，估上銀第4季業績力拚季增，明年首季不淡，產品價格最快明年首季上漲。

消息激勵該股周二開高走高，迄中場暫報上漲2.29%，為312.5元，表現穩健。

觀察傳動元件市況，本土法人指出，滾珠螺桿供給吃緊，交貨期從原先的1個月到1.5個月延長到2個月以上；此外線性傳動元件出貨持穩，中國大陸訂單可穩健到今年底。

法人預估，上銀第4季業績可從原先預期季減個位數百分點，提升到小幅季減1%之內或是持平、力拚季增，單季業績可超過新台幣58.5億元，毛利率可站上28%，力拚與第3季28.42%持平，單季稅後淨利可超過6.2億元，每股純益逼近1.9元。

觀察今年，法人預估上銀今年業績可超過209億元，年增3%到4%，毛利率可落在27.5%到28%區間，營益率可超過9%，稅後獲利可逼近20億元，每股純益可超過6元。

展望明年第1季，法人指出工業自動化訂單能見度改善，上升週期估可延續到明年，有機會帶動明年第1季傳動元件需求回溫，價格最快明年首季可上漲。

法人估上銀明年第1季業績可超過54億元，較今年首季大增5成，單季毛利率有機會站上28.5%，稅後淨利可超過4.7億元，每股純益超過1.4元，表現可望淡季不淡。

上銀集團總裁卓永財日前表示，明年產業表現可望優於今年，明年第2季開始上銀營運可望轉佳，明年半導體設備和5G應用拉貨可期。（中央社）

（2）IC測試廠欣銓(3264)受惠各類測試訂單需求暢旺，2020年第三季獲利改寫歷史次高，10月營收連9月「雙升」、連4月改寫新高紀錄。在5G相關應用需求暢旺、車用市場需求回溫帶動下，下半年營運動能持續看俏，法人看好第四季營運可望續揚創高。

欣銓11月以來股價震盪向上，11月24日觸及38.6元的近26月高點，近日略見修正、於36～38元區間高檔震盪。今（1）日股價開高後震盪走揚，最高上漲1.74％至38元，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期偏空操作，上周調節賣超941張、昨日續賣超145張。

欣銓第三季合併營收創25.24億元新高，季增10.95％、年增17.18％，本業獲利維持高檔水準。惟受業外轉虧、所得稅費用大增影響，稅後淨利4.55億元，季減0.17％、仍年增30.28％，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）0.97元，持平第二季創下的14年高點。

累計欣銓前三季合併營收68.78億元、年增16.41％，續創同期新高，毛利率34.27％、營益率22.31％，雙創近10年同期高點。配合業外轉虧為盈，稅後淨利12.33億元、年增達55.65％，每股盈餘2.62元，雙創同期新高。

欣銓10月自結合併營收達9.02億元，月增4.33％、年增達25.99％，連4月改寫歷史新高。累計前10月合併營收77.8億元、年增17.45％，續望同期新高。由於訂單能見度維持穩健，公司先前預期下半年營運可望維持穩健成長。

欣銓指出，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，5G基地台等前置建設需求顯現，帶動射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，使今年營運成長動能暢旺。投顧法人認為，受惠5G及射頻（RF）、網路通訊、記憶體、微控制器等測試訂單湧現，欣銓第四季營運有望續揚創高。（時報資訊 林資傑）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：高層近2月加碼持股，營運後市添想像，今早股價一度漲至18.8元、漲幅2.7%。

2.聯電(2303)：高盛給予54.5元買進目標價，不理昨外資賣超56376張，今早股價仍漲逾1%，守穩40關。

3.第一銅(2009)：列注意股公布10月每股純益0.02元，惟銅價漲逾7年新高，仍激勵今早股價跳空漲停，成交量快速突破三萬大張。

4.統一超(2912)：昨噴量拉出一根長黑棒，失守各短均，今早多頭反撲，開高彈升近4%。

5.再生-KY(1337)：受原物料上漲利多激勵，早盤衝上9.74元漲停。

6.泰豐(2102)：輪胎漲聲再起，大廠明年展望更樂觀，股價翻紅上漲逾2%。

7.新天地(8940)：尾牙、婚慶、過年等餐飲旺季，外資連2日敲進，晨盤跳空飆上14.4元漲停。

8.榮運(2607)：租櫃業務大爆發，外資再度轉買超，早盤高漲逾3%，登波段新高價。

9.朋程(8255)：卡位能源車市，明年放量出貨，早盤攻上漲停。

10.直得(1597)：5G、半導體需求明顯，營運轉好，早盤漲逾3%。

11.台火(9902)：資金青睞中低價股，早盤小漲。

12.中興電(1513)：納入MSCI全球小型指數成分股，惟早盤不敵賣壓而翻黑。

13.金益鼎(8390)：三大法人昨賣超縮幅，早盤多頭匯聚、亮燈漲停。

14.兆豐金(2886)：穆迪調升長期信評，激勵早盤漲近2%。

15.凱美(2375)：本業獲利走高，Q4表現估優於去年同期，外資、投信齊偏多，推升股價突破70元，續創2年多新高價。

16.華新科(2492)：收購日本(又又)信電機劍指LTCC，市場認可，成功重返200元大關。

17.貿聯-KY(3665)：車用比重提升營運再添柴火，股價持穩250元高檔，上漲逾1%。

18.中工(2515)：資產題材熱，買盤進場點火，早盤一度攻高2%。

19.統一(1216)：Q4旺季、股價便宜，早盤未再破底，反彈1%拚站回5日線。

20.光耀(3666)：前10月獲利創6年新高，獲外資連11買，激勵連拉3根漲停，改寫天價78.3元。

21.環球晶(6488)：併世創後，全球矽晶圓市占坐二望一，連飆2根漲停慶賀，衝上2年半高價。

22.中美晶(5483)：環球晶擬併世創，母憑子貴，昨獲三大法人聯手買超3551張相挺，早盤放量衝高5%，攀上150元及逾2年半高。

23.彩晶(6116)：Q4毛利率拚破40％，昨獲外資及自營商聯手買超4.4萬張，晨盤揚升4%，登波段高。

24.友達(2409)：黑五網購概念股夯，吸引法人追捧，晨盤急拉大漲6%，寫波段高價。

25.台塑化(6505)：前11月獲利翻正，Q4稅前盈餘有機會再賺進百億元，早盤反彈逾2%，站穩月線。

26.元太(8069)：結盟亞世光電，擴電子紙市場，今放量彈升3%，收復五日線。

(時報資訊)

（4）亞泰金屬(6727)今天以每股52.8元掛牌上櫃，以66.2元開出，漲幅25.4％。由於近年受益於5G的發展，帶動CCL市場需求持續成長，各大CCL廠先後投入擴廠計畫，因此亞泰金屬業績未受新冠肺炎疫情影響，營運持續成長。

亞泰金屬主要從事高精密軟性材料捲對捲(R2R)塗佈設備開發、設計、製造、安裝及售後服務，目前主要產品為CCL專用含浸設備及各式水平塗佈貼合設備，產品用於生產「高階材料」高端製程設備。

包括銅箔基板CCL、5G基板與航太碳纖複合材等，客戶主要為上游精密材料產業，包含印刷電路板上游材料銅箔基板CCL廠商，銅箔基板為生產印刷電路板關鍵基礎材料。

該公司在塗佈及貼合技術可發展的設備相當多元，結合不同的複合材料就可運用在不同領域，如碳纖維複合材料設備能夠應用在汽車及航太工業產業上。

亞泰金屬目前積極投入碳纖維複合材料設備開發與市場拓展，並已陸續取得客戶訂單。目前亞泰金屬營收8成來自CCL相關設備 未來擴充產能後將積極拓展更多元水平塗佈設備市場。

亞泰金屬前3季營收6.85億元，年成長20％，上半年每股獲利2.55元，法人估，亞泰金屬今年本業獲利將優於去年表現。（時報資訊 莊丙農）

（5）大摩最新發布研究報告，將聯發科（2454）評等降為「中立」，目標價維持776元，雖然在700元之上，但近4個交易日外資法人有3天賣，合計賣超7,368張，在外資沈重調節壓力下，聯發科1日股價失守700元關卡，一早最低來到696元下跌8元。

摩根士坦利表示，雖然未來1年大陸有78％的消費者有購機需求，但僅有12％的人偏好聯發科晶片，高通晶片相對有45％的人喜愛，因此，預期聯發科難打入高階手機市場，因而將聯發科評等降至中立。

近幾個月市場對聯發科評等出現極大的不同多空看法，之前有外資機構喊價到一千元，甚至一千二百元，才短短一、二個月內，大摩看法偏保守，目標價776元，另外，國內法人看法方面，第一金投顧1日最新評等建議買進，目標價850元。（工商時報 呂淑美）