國家隊出手 27檔電力滿滿

台股今（1日）加權股價指數收盤報13,885.67點，漲162.78點，漲幅1.19%，成交量為2,590.70億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計第一銅 、星通、威剛、金麗科等27檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5%以上的有39檔，前10名為第一銅 (2009)、星通 (3025)、夆典 (3052)、再生-KY (1337)、怡利電 (2497)、新天地 (8940)、晶豪科 (3006)、怡華 (1456)、材料-KY (4763)、中釉 (1809)以上皆漲停。

今日有13檔超過5％跌幅，跌幅前10名有凱羿-KY (2939)、科風 (3043)、愛普 (6531)、大東 (1441)、誠創 (3536)、萬海 (2615)、佳和 (1449)、欣興 (3037)、太設 (2506)、景碩 (3189)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、友達 (2409)、華電 (2344)、彩晶 (6116)、聯電 (2303)、長榮 (2603)、中工 (2515)、旺宏 (2337)、欣興 (3037)、晶豪科 (3006)。

上櫃有32檔5％以上漲幅，其中前10名為亞泰金屬 (6727)、威剛 (3260)、金麗科 (3228)、牧東 (4950)、光耀 (3666)、商丞 (8277)、品安 (8088)、欣大健康 (4198)、淳紳 (4529)、金益鼎 (8390) 以上除亞泰金屬外皆漲停。

今日上櫃有9檔股票有5％以上的大跌，前10檔凌泰 (6198)、泰谷 (3339)、易發 (6425)、天剛 (5310)、劍湖山 (5701)、泰博 (4736)、廣錠 (6441)、紅馬-KY (2928)、亞都 (5703)、中天 (4128)。

上櫃成交量前10名為中美晶 (5483)、合晶 (6182)、威剛 (3260)、鈺創 (5351)、光洋科 (1785)、長科* (6548)、南仁湖 (5905)、環球晶 (6488)、旺玖 (6233)、胡連 (6279) 。

延伸閱讀

今日焦點股 重點摘要

大摩唱衰 聯發科700元關卡失守

年底作帳行情來了！曝光「強中強」股票