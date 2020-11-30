12/1盤前掃描》晶圓代工產能 一路缺到2022
力積電董事長黃崇仁30日表示，全球晶圓代工產能不足會持續到2022年之後，原因包括需求成長率大於產能成長率，且包括5G及人工智慧（AI）等應用將帶動更多需求。
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黃崇仁：晶圓產能 緊到客戶會恐慌
建造新晶圓廠成本高昂且至少需時三年以上，期待新產能緩不擠急，產能吃緊已經到了客戶會恐慌的情況，力積電此時提出重新掛牌上市的時機正好…閱讀全文
環球晶併世創 市占坐二望一
環球晶每股125歐元的收購出價，與Siltronic過去90天於Xetra（德國交易所電子交易系統）成交量加權平均價格相較約溢價48％，與27日收盤價相較溢價約10％…閱讀全文
聯電市值破5,000億 台股第十大
台股市值前10大，伴隨著MSCI盤後生效、外資大動作調節，而有微幅排名異動，聯發科市值二哥再度被鴻海小幅超越，另一個焦點就是…閱讀全文
傳產股逆轉勝 13檔強勢接棒
過去近一年來遭疫情影響的傳產族群，隨經濟活動重啟後迎來漲價題材，營收重整旗鼓。傳產族群30日股價大肆表態，其中包含鋼鐵股千興、第一銅等8檔個股亮燈漲停…閱讀全文
車市展望佳！汽車零組件營運催油門
由於2020年的汽車零組件基期偏低，進入第四季為大陸傳統車市旺季，營運已擺脫谷底，2021年大陸車市將持續成長…閱讀全文
美股︱道指挫271點 仍創1987年來最佳表現
儘管周一美股三大主要指數皆下挫，美股11月的強勁漲勢仍寫下新紀錄，受到疫苗利多消息助力，道瓊工業指數於11月上漲11.8%，寫下1987年1月以來最大單月漲幅…閱讀全文
拚經濟 拜登財經內閣出爐
美國準總統拜登明年初將宣誓就職，如何提振飽受新冠肺炎疫情衝擊的經濟為新政府施政首要任務。拜登已選定拚經濟的財經內閣，成員清一色為自由派中間路線的經濟專家…閱讀全文