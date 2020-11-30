大摩、華興挺台積 上調目標價

MSCI明晟半年度調整生效後，個股重新走回基本面與來年展望行情，摩根士丹利、大陸華興資本同步出擊，上調領頭羊台積電推測合理股價至558與640元，後者更超車瑞銀證券的625元，躍升外資圈看台積電最高目標價。短線震盪後，台積電領台股走強新行情一觸即發。



儘管台積電30日遭國際資金大舉賣超33,426張，然主要是因為MSCI明晟半年度調整、牽動被動型基金所致，細究買進與賣出張數分別是78,245、111,671張，不難發現許多主動型基金積極進場的痕跡。



摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據大摩最新AlphaWise調查顯示，美國與大陸分別有54％、78％消費者有極高意願在未來12個月內購買新機，iPhone與大陸品牌智慧機出貨量均有上升空間，大摩估5G智慧機系統級晶片（SoC）2021年出貨量上看6億套，比市場預期的5億套還多。



台積電先前曾提及，5G半導體的內含價值比起4G高出三至四成，台積電5G關鍵客戶有蘋果、高通與聯發科，其中，台積電身為蘋果應用處理器獨家供應商，有約20％營收來自iPhone，詹家鴻估算，iPhone銷售每增加一成，便可對台積電每股純益帶來3～4％上檔空間。



華興資本則鎖定台積電長線威力，除購地積極，日前宣示打造Fab 18廠，供應5奈米與3奈米製程生產，這些舉動意味台積電規畫的3奈米產能，很可能與5奈米製程巔峰時相近，這也是目前安裝每月5.5～6萬片產能的兩倍之多。



華興資本認為，在台積電5奈米與3奈米製程中，除了3奈米EUV層數近乎倍增，二製程擁有同樣的FinFET架構，設備的高度通用性不僅可提高生產效率，還能有效化解產能過度擴張風險。



華興資本之所以將台積電推測股價拉升到640元（相當於2021、2022年推測每股純益平均值的29倍本益比），也考量台積電產業龍頭地位、未來參與CPU委外代工大商機，此外，ADR溢價幅度高，亦可望成為驅動台積電股價續漲助力。