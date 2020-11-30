外資這十檔賣最多 聯電、台積電淪提款機

台股周一（30日）開高走低，主要是MSCI指數調整盤後生效，台股在3大指數權重都遭調降，權值股難逃影響，導致晶圓雙雄表現不同調，台積電尾盤爆量，收跌1.74％、守住480元關卡，聯電股價則是站上2002年7月以來新高，市值也站上5,000億元，但卻遭到外資大量賣超。

台股在「MSCI全球新興市場指數」權重下調至12.47％、約調降0.33百分點，這也是第7度遭調降；「MSCI亞洲除日本指數」權重下調至13.95％、約調降0.27百分點；「MSCI全球市場指數」權重下調至1.61％、約調降0.01百分點。

台股周一開高，一度衝上盤中歷史新高、達13,969.39點，但在MSCI季調影響下，尾盤賣壓沉重，終場下跌144.2點、收在13,722.89點。3大法人賣超327.27億元，外資更是賣超332.82億元，成交量達3,835.83億元、創歷史新高紀錄。

晶圓雙雄表現不一，台積電尾盤爆量、成交張數達7萬8,902張，總金額逾379億元，占全日總量超過6成，收跌480.5元。聯電則是維持前幾日強勁漲勢，一度大漲至42.8元、創下2007年7月以來波段高點，午盤後漲勢收斂，終場上漲3.45％、收在40.5元。

但從買賣外超表現來看，聯電反成為外資賣超之冠，賣超逾56,375張，3大法人聯手賣超逾58,176張，聯電上周也遭外資賣超3.84萬張，與台積電雙雙淪為外資提款機，但仍有不少外資看好8吋晶圓龐大的需求，多家外資紛紛提高聯電目標價，盤中最高點市值來到5,494.32億元，一度超車台南亞、國泰金，站上權值股第8大，顯示外資仍看好聯電的大好前景。

（中時新聞網 呂承哲）

買賣超前10名出爐 新光投信董座： 短期盤整震盪

台股在尾盤權值股爆量摜壓下，指數重挫144.2點，成交值3,835.83億元，創歷史天量，三大法人共賣超327.27億元，外資賣超332.83億元，聯電與台積電居賣超前2名。

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果今天收盤生效，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數、全球市場指數權重分別調降至12.47%、13.95%、1.61%，引發台股尾盤爆量急殺走勢。

台股最後一盤成交值逾新台幣1,000億元，指數摜壓超過70點，終場指數收在13,722.89點，跌144.2點，跌幅1.04%，失守13,800點，成交值3,835.83億元。

外資及陸資大舉賣超332.83億元，是影響台股重挫的主因，自營商買超16.96億元，投信賣超11.4億元，三大法人合計賣超327.27億元。

台積電因權重調降最多，權重減少0.23個百分點，外資今天賣超3萬3,426張，居賣超第2名，影響股價開高走低，收在480.5元，跌8.5元，影響大盤指數約72點。

據台灣證券交易所資料顯示，外資今天賣超聯電最多，達5萬6,375張。其餘賣超前10名個股有長榮航、長榮、中信金、新光金、大同、緯創、國泰金及永豐金。

外資今天買超前10名個股有彩晶、群創、元大滬深300正2、友達、日月光投控、中環、元大台灣50反1、元晶、中纖及京元電。

新光投信董事長劉坤錫表示，外資今天大舉賣超，致台股爆量重挫，應與MSCI權重調整盤後生效有關。若外資未來不再連續性大量賣超，應不影響台股多頭結構。

劉坤錫說，儘管台股面臨14,000點整數關卡壓力，短期可能盤整震盪，不過，只要外資不要連續大量賣超，指數未出現200至300點長黑走勢，未來仍不排除有機會挑戰高點。

（中央社）

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