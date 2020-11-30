11月30日一分鐘強弱勢股

11月30日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

長華*(8070)

10

全球QFN導線架供不應求，長華*擴產效益逐步顯現

長科*(6548)

9.98

半導體封裝產業火熱，導線架緊俏，供應商長科*大漲

第一銅(2009)

9.97

國際銅價創逾7年新高，第一銅將有利差及漲價題材

同欣電(6271)

9.97

現金減資30日新股上市，CIS封測需求續強展望樂觀

三陽工業(2206)

9.94

高階車款銷售大增，內銷機車總台數可望達到28萬

直得(1597)

9.91

Q3獲利增，前三季EPS 1.79元 將轉為上市掛牌交易

金麗科(3228)

9.89

自結10月稅後淨利1,296萬元，每股淨利為0.19元

環球晶(6488)

9.84

溢價48%公開收購德國矽晶圓廠Siltronic AG

中壽(2823)

9.69

開發金二度收購中壽21.13%股權，持股將達56%

新鋼(2032)

9.17

營運轉強，前三季獲利0.6億元，EPS為0.46元

製表：王淑以

11月30日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

凱羿-KY(2939)

10

遭詐騙扯出內控制度重大缺失，證交所罰30日起全額交割

淘帝-KY(2929)

10

營運不佳，前三季賠掉近1.5個股本，EPS-14.44元

廣錠(6441)

10

為今年飆股，但第三季表現不如預期，股價壓回整理

富邦媒(8454)

5.49

為今年新冠肺炎疫情受惠股，惟疫苗將上市打擊股價走低

今國光(6209)

5.32

為光學鏡頭廠，法說會釋出明年展望樂觀訊息，但股價整理

統一超(2912)

5.13

MSCI季度調整，遭外資調節持股，長黑K棒將挑戰前低

網龍(3083)

4.56

《黃易群俠傳M》上市不如預期，前三季每股虧損0.01元

永冠-KY(1589)

4.29

寶佳集團增持永冠-KY 持股，但寶佳深陷炒股案而下挫

鈊象(3293)

4.24

今年獲利大爆發，惟疫苗上市及股價漲多回檔修正

玉晶光(3406)

4.07

法說會釋出利多，外資喊多，但當日已先行大漲，遭市場調節

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組