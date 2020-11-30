11月30日一分鐘強弱勢股
11月30日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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長華*(8070)
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10
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全球QFN導線架供不應求，長華*擴產效益逐步顯現
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長科*(6548)
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9.98
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半導體封裝產業火熱，導線架緊俏，供應商長科*大漲
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第一銅(2009)
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9.97
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國際銅價創逾7年新高，第一銅將有利差及漲價題材
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同欣電(6271)
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9.97
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現金減資30日新股上市，CIS封測需求續強展望樂觀
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三陽工業(2206)
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9.94
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高階車款銷售大增，內銷機車總台數可望達到28萬
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直得(1597)
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9.91
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Q3獲利增，前三季EPS 1.79元 將轉為上市掛牌交易
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金麗科(3228)
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9.89
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自結10月稅後淨利1,296萬元，每股淨利為0.19元
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環球晶(6488)
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9.84
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溢價48%公開收購德國矽晶圓廠Siltronic AG
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中壽(2823)
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9.69
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開發金二度收購中壽21.13%股權，持股將達56%
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新鋼(2032)
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9.17
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營運轉強，前三季獲利0.6億元，EPS為0.46元
製表：王淑以
11月30日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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凱羿-KY(2939)
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10
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遭詐騙扯出內控制度重大缺失，證交所罰30日起全額交割
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淘帝-KY(2929)
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10
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營運不佳，前三季賠掉近1.5個股本，EPS-14.44元
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廣錠(6441)
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10
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為今年飆股，但第三季表現不如預期，股價壓回整理
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富邦媒(8454)
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5.49
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為今年新冠肺炎疫情受惠股，惟疫苗將上市打擊股價走低
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今國光(6209)
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5.32
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為光學鏡頭廠，法說會釋出明年展望樂觀訊息，但股價整理
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統一超(2912)
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5.13
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MSCI季度調整，遭外資調節持股，長黑K棒將挑戰前低
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網龍(3083)
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4.56
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《黃易群俠傳M》上市不如預期，前三季每股虧損0.01元
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永冠-KY(1589)
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4.29
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寶佳集團增持永冠-KY 持股，但寶佳深陷炒股案而下挫
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鈊象(3293)
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4.24
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今年獲利大爆發，惟疫苗上市及股價漲多回檔修正
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玉晶光(3406)
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4.07
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法說會釋出利多，外資喊多，但當日已先行大漲，遭市場調節
製表：王淑以
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