外資大賣超332億 台股爆天量失守13,800

MSCI調整生效殺尾盤 台股跌144點爆3835億天量

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整結果今天收盤生效，台股指數權重遭調降，尾盤在台積電等權值股遭摜壓下，指數終場收跌144.2點，失守13800點，成交值新台幣3835.83億元，刷新歷史天量。

台股加權指數今天開高震盪走低，早盤一度達13969.39點，大漲逾百點，創歷史新高，不過，終場收在13722.89點，跌144.2點，跌幅1.04%，成交值新台幣3835.83億元。台股指數11月仍大漲1176.55點。

MSCI這次調整，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數、全球市場指數權重分別調降至12.47%、13.95%、1.61%。

台積電因權重調降最多，權重減少0.23個百分點，影響股價開高走低，收在480.5元，跌8.5元，影響大盤指數約72點。

遭刪除的成分股福懋及長榮航，今天股價分別收跌0.6元及0.25元。新增的成分股欣興及合一股價也同步走弱，分別收跌0.5及6元。

環球晶計劃斥資37.5億歐元，折合新台幣約1300億元收購Siltronic。法人預期，環球晶收購完成後，業績可望躍升。環球晶在市場買盤積極湧入下，股價強攻漲停，達558元，母公司中美晶股價也收在漲停143.5元。

除台積電股價走跌外，股王大立光、鴻海與聯發科股價也同步走弱，影響整體電子類股指數重挫0.96%。

開發金控決議以每股新台幣23.6元公開收購中國人壽的21.13%股權，溢價率約17.2%，激勵中壽股價強漲，收在22.65元，漲幅9.68%。只是整體金融類股指數下挫1.12%。

傳統產業股也普遍走跌，包括水泥、食品、塑膠類股指數同步重挫逾1%。玻璃類股表現相對強勢，類股指數收漲4.91%。

分析師王兆立表示，目前台股整體盤勢依然維持正向，只是短期將延續類股輪動走勢。後續疫情發展及疫苗進展將持續牽動國際股市，依然備受市場關注。

三大法人賣超台股327.27億元

台股今天跌144.2點，收在13722.89點，成交值新台幣3835.83億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣327.27億元。

自營商買超16.96億元，投信賣超11.4億元，外資及陸資賣超332.83億元。

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