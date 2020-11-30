上市、櫃企業營運快報

今（11/30）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.設備廠友威科技明年半導體產業設備業績看佳，估占比可到35%到45%；友威科也切入半導體高階封裝FOPLP設備應用。

友威科今年前3季稅後淨利新台幣6115萬元，較去年同期7856萬元減少22.1%，每股稅後純益（EPS）1.59 元，低於去年同期EPS 2.02元；其中今年第3季稅後獲利5591萬元，每股稅後純益1.47元，法人指出友威科第3季獲利是8季來高點。

友威科自結今年前10月合併營收4.25億元，較去年同期6.7億元減少36.6%。

2.不銹鋼上游大廠唐榮開出12月份內外銷盤價，其中內銷部份，包括304熱冷軋產品和316合金附價產品都維持平盤，外銷價格部份，每公噸調漲30美元。

3.穎台科技（6775）今（30）日送件申請股票上市，為今（109）年第13家國內公司申請股票上市。

穎台科技公司負責人王志鴻，公司實收資本額7.25億元，主要產品為擴散板及導光板，108年稅前純益1.79億元，每股稅後盈餘（EPS）2.09元。

4.根據金管會統計，2019年底台灣的銀行及信用合作社之女性受僱員工占近六成；各家金控的CSR報告書亦指出，多家金控的女性員工占比達六成以上、外勤的女性主管也逾五成，估計未來女性職員或高階主管占比亦會持續增加。

5.大新竹地區民眾消費力超驚人，新竹SOGO週年慶業績開紅盤，四天創下逾8.2億營收，超萌療癒系Hello Kitty來店禮帶動四天15萬人潮入館；疫後新常態生活則帶動居家生活用品熱賣，大家電、按摩椅、床墊寢具、香氛沐浴商品，均有二位數成長；加上天氣降溫助攻，禦寒商品熱銷，業者表示首四日業績同比去年成長8％，千萬櫃達10家。

6.住商機構企畫研究室統計旗下加盟店11月成交業績，全台與上月相比增加6.0%，較去年同期大增34.5%，六都除新北與桃園低於上月外，其餘表現都不錯。

台北市月增2.1%，年增38.2%；新北月減3.9%，年增31.1%，桃園月減0.3%，年增30.6%，台中月增12.8%，年增25.8%，台南月增18.8%，年增45.3%，高雄月增4.4%，年增33.0%。

住商機構企畫研究室經理徐佳馨指出，低利與高成數帶動本波買氣，在第四季雖有打房風聲，但對預售影響較深，仍不影響成屋交易進度，傳統旺季效益持續。

7.本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼皆調漲200元，型鋼則維持平盤；業者表示，因原料漲勢強勁依舊，為反應成本，本周再調漲廢鋼與鋼筋價格，另外因鋼筋成品價格居高思危，因此市場仍偏向謹慎採購。

本周豐興宣布廢鋼調漲200元，報每公噸8400元，鋼筋調漲200元，報每公噸16400元，鋼筋和廢鋼為連續2周調漲，型鋼則開平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至130.95美元；日本2H廢鋼每公噸漲至337美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸317美元。(商品行情網)

8.政府致力推動能源轉型，近來離岸風電產業發展受各方矚目，明確的市場規模也吸引眾多外商進駐我國，政策中「產業國產化」目標，即為開發商首要履行的職責，接連帶動國內產業鏈的人才培育需求。

根據經濟部綠能科技的「離岸風力發電產業」2019至2021年專業人才需求推估報告指出，2025年將創造高達20,000個以上的就業機會，核心專業人才數量預估約達2,100人。