外資逃命？台積遭大甩尾 台股拉回13,722

台股權王台積電周一開高殺低，最後一盤還被逾7.8萬張賣單大甩尾，使股價重挫8.5元，收報480.5元，加上國泰金、富邦金與台塑四寶等重量級集團股同樣演出不振，使盤勢也上演開高震盪殺低窘境，加權股價指數終場大跌144.2點，跌破5日線，報13722.89點，跌幅1.04%，成交3835.83億元。

不過，盤中最高點13969點，再度改寫歷史新天價，而11月收盤與10月底的收盤指數相較，月線仍拉出長紅，大漲1176點，而且目前月均線與季線仍持穩上揚，顯示中多架構並未遭破壞，只是短線適度反應一下MSCI（明晟）調降台股新一季度權重，也適度反應一下近期頻創新高之技術性整理走勢。

周一仍力挺多方的重量級集團股，包括聯電、日月光投控、南亞科、友達、群創、仁寶、台玻、台達電及國巨。但聯發科、兆豐金、中信金、台灣大、中華電、長榮航、華航、鴻海、大立光、中鋼、廣達、台泥、亞泥、長榮、和碩玉山金與元大金等權值股跟著權王臉色鐵青，使盤勢尾盤一蹶不振。

櫃買市場方面，短線紡纖、航運兩類股指數雖拉回整理，但生技、電子雙主流力挺多方，加上電機、化學、鋼鐵、營建及觀光等族群也多臉色紅潤，使盤勢開高之後欲小不易，終場指數上漲0.79%，報176.62點，成交678.11億元。

亞股方面，包括日本、澳洲、南韓、香港、新加坡、菲律賓、泰國、印度與印度等股市，目前都暫報臉色不佳；僅大陸深滬兩市逆勢揚升。美股期貨方面，受制新冠疫情持續高燒，現下道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，也暫報下挫窘境。

業內人士指出，外資等法人，周一大肆調節台積電與金融族群等股，使台股上檔承壓，加上今年底的指數高檔，不少市場大咖僅暫看14000點，使台股在12月的高檔空間，似變相受到壓抑。

此外，美中貿易戰近期似未熄火，現任總統川普仍在做任內的最後的「火上加油」擴大封鎖陸企動作，使短期全球股市在耶誕節前的高檔震盪格局，不宜輕忽。

不過，周一具題材股票包括被動元件、矽晶圓、營建族群、太陽能與生技等，仍老神在在逆勢揚升，顯示個股依題材領先盤勢發展，並無畏盤勢震盪；加上政策面並未偏空，在資金面仍相對充沛，及基本面穩步成長仍滿OK下，台後市不必過分悲觀。

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