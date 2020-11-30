今日焦點股 重點摘要

今（11/30）日熱門焦點股如下：

（1）同欣電現金減資新股今天起上市，開盤跳空鎖住漲停198.5元。法人估同欣電第4季業績季增7%到8%創高可期，稅後淨利估創2013年第4季以來次高，每股稅後純益估超過2.5元。

同欣電6月5日股東會通過現金減資案，現金減資規模新台幣5.78億元，減資比例約24.4484149%，減資後換發股數1億7884萬8321股，每股面額10元，減資後換發金額約17.88億元。

觀察同欣電影像產品業績表現，投顧法人指出，受惠中國大陸客戶手機應用高畫素CMOS影像感測元件（CIS）需求，預估同欣電在晶圓重組（RW）出貨量季增超過10%，此外車用CIS訂單回溫，預估同欣電第4季RW產能利用率達90%。

展望明年，投顧法人預期，同欣電主要客戶在中國高畫素CIS市占率提高，有利同欣電晶圓重組業務大幅成長；明年旗下勝麗車用CIS封裝業績可重返成長；加上明年完整認列勝麗車用CIS封裝營收，明年同欣電在影像產品業績可望明顯成長。

同欣電日前預估影像感測元件可續成長，RW業務審慎樂觀，加上車市回溫，公司導入高階車用影像感測產品。

另外明年車用混合積體電路模組看佳，超音波感測頭也可較今年成長；陶瓷基板今年第3季已回穩，第4季表現健康，估明年陶瓷基板可持穩緩步上升趨勢；高頻無線通訊模組穩健。

法人預期同欣電第4季業績可超過新台幣31億元，較第3季28.76億元季增7%到8%區間，在合併勝麗效益持續下創高可期，單季稅後淨利可突破4.5億元，季增超過15%，創2013年第4季以來次高，在現金減資效益下，每股稅後純益可超過2.5元。

展望今年，法人估同欣電全年業績可超過99億元，稅後淨利可超過14億元，年增超過9成創歷史第3高，每股純益可逼近8元。（中央社）

（2）新台幣匯率持續強勢升值，直接向彭總裁關卡挺進，營建資產族群今（30）日也強勢表態，其中日勝生（2547）上周舉辦法說會釋出潛在業績利多，早盤即拉出一根漲停，今早再度帶量上攻，強鎖漲停，站上13.40元波段新高點。

日勝生上周法說會釋出不少潛在利多訊息，青埔新案「新京站」總銷18億元，已100％銷售一空，預計2021年第二~第三季完工交屋入帳；京站商場第三季業績已明顯攀升，第四季更進入消費旺季，全年貢獻度可望發威；另外還有板橋「幸福站」一樓店面今年和明年持續銷售，新成屋「超．站S」已售六成，也是今年和明年的業績之一，市場預期，2021年業績持續亮眼可期。

循環經濟事業方面，日鼎水務獲利穩定，貢獻日勝生獲利比重最高。

另外，勇奪台中捷運兩案共構宅，及高雄BOT案，則為未來幾年陸續貢獻的主力大案。

今天日勝生一開盤就鎖住漲停，至13.40元；成交張數不到一小時，即站上1.4萬張，價量齊噴。（工商時報 蔡惠芳）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：本季開始調漲8吋晶圓代工價格，加上27日ADR大漲2.95%，今早股價漲逾4.5%，突破40關。

2.第一銅(2009)：陸11月製造業擴張加速，提振市場對金屬需求增加的預期，27日期銅上漲97美元，激勵今早股價疾拉漲停鎖死。

3.海光(2038)：綠電題材續發威，外資買超不停歇，今早股價衝上14.5元、近兩年半新高，近逼漲停。

4.美亞(2020)：12月鋼管價每公噸漲300～500元，外資27日擴大買超，今早放量攻高逾6%，拉出一根長紅棒。

5.大成鋼(2027)：Q4拚轉盈，明年重回獲利，投信連兩日買超力挺，今早股價續漲約4%，拿下鋼鐵人氣王。

6.三陽(2206)：機車業績續衝鋒，汽車事業添Venue勇將，市場看好Q4獲利將登全年最高，今盤初即飆上漲停鎖死。

7.農林(2913)：27日擺脫短均糾結，今開盤約40分鐘後多頭大爆發，噴量衝上19元、漲幅逾9%。

8.錩新(2415)：間接打入特斯拉、車市復甦，營運吃大補丸，股價直闖20.65元漲停，飆波段新高價。

9.南電(8046)：載板族群關愛不斷，加上軋空題材，晨盤挾量高漲近6%，登182元之短波高點。

10.環科(2413)：5G、特斯拉雙題材，早盤一度衝上23.75元漲停價，盤中維持7.5%以上漲幅。

11.矽瑪(3511)：外資終結連6賣超，Fitbit、佳世達題材加持，人氣火熱，股價高鎖31.35元漲停。

12.矽統(2363)：聯電漲勢火燙燙，市場雨露均霑，晨盤人氣爆棚一度高漲近7%。

13.矽力-KY(6415)：5G燒、晶圓代工產能吃緊，早盤再度點火，一度上漲逾4.5%。

14.大亞(1609)：太陽能電廠布局邁收割期，外資27日回補，早盤漲逾2%。

15.中壽(2823)：開發金公開收購股權，早盤噴量觸及漲停。

16.台玻(1802)：營運漸入佳境，三大法人連4日買超，早盤放量漲逾8%，改寫前高。

17.太子(2511)：台北時代寓所12月2日開幕，股價先行慶祝、漲逾3%。

18.日勝生(2547)：法說後熱度依舊，早盤拉出第2根漲停。

19.佳世達(2352)：TCSA台灣企業永續獎奪四獎，外資連11日買超，早盤漲逾3%，登1年來新高。

20.鈺德(3050)：獲利穩健吸引買盤進駐，股價連拉3根漲停，改寫逾10年高價。

21.環球晶(6488)：擬每股125歐元收購Siltronic AG，激勵今跳空漲停，登近2年半高價。

22.中美晶(5483)：環球晶報喜+獲投信連4買，晨盤火速攻頂，登波段高。

23.台勝科(3532)：看好下季市況很健康，早盤獲大單敲進一度漲停，來到5個月高價。

24.元山(6275)：近8日外資天天買超，晨盤放量攻頂，改寫逾1年新高價。

(時報資訊)

（4）媒體報導中國封測廠江蘇長電旗下星科金朋恐列入美國限制名單，台灣封測廠有機會受惠轉單，今天盤中包括日月光投控和華泰等走勢強勁。

日月光投控今天早盤一度攻上漲停81.8元，創今年1月中旬以來波段高點，盤中漲幅收斂來到79.9元，漲7.39%。華泰最高來到13.6元，漲5%，平今年3月上旬以來波段高點，隨後來到13.3元，漲2.7%。

路透先前報導，美國政府準備限制新一波89家與軍方有關的中國企業取得美國技術及產品。中國媒體報導，這89家中國實體和俄羅斯實體清單內，除了航太相關企業集團外，還包括中國封測大廠江蘇長電旗下星科金朋（STATS ChipPAC）。

法人指出，星科金朋擁有三大生產基地，分別是韓國廠、新加坡廠和中國江陰廠，其中新加坡廠具備扇出型封裝（Fan-out eWLB）和晶圓級晶片尺寸封裝（WLCSP） 封裝能力，韓國廠擁有系統級封裝（SiP）和覆晶封裝（FC）能力，江陰廠擁有記憶體封裝和覆晶封裝技術。

從客戶端來看，法人表示星科金朋主要客戶包括高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、安華高（Avago）、聯發科、匯頂、英特爾行動通訊IMC（前身是英飛凌無線通訊部門）等。

媒體報導，星科金朋主要客戶群也都與台灣封測大廠合作，若列入美國列舉的軍事最終用戶（MEU）清單中，訂單可能轉單台灣封測廠。（中央社）

（5）環球晶計劃再次出手收購，預計斥資37.5億歐元，折合新台幣約1300億元收購Siltronic。法人預期，環球晶收購完成後，將邁入新一波成長階段，業績可望躍升。

環球晶今天宣布確認與Siltronic正就達成商業合併協議進行最終階段協商。環球晶預計以每股125歐元，公開收購Siltronic流通在外股份。此外，Siltronic 將循其既定股利政策，執行董事會擬向Siltronic股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利，並預計於收購案完成前支付。

分析師王兆立表示，環球晶過去不斷藉由收購而壯大，2016年收購SEMI（SunEdison Semiconductor），環球晶一舉躍居全球第3大半導體矽晶圓廠。

王兆立指出，環球晶目前全球市占率約18%，僅次於日本信越（Shin-Etsu）的31%及日本勝高（SUMCO）的28%，Siltronic市占率約7%，為第4大廠。環球晶收購Siltronic後，市占率將擴增至25%，逼近勝高。

Siltronic於2019年營收約12.7億歐元，折合新台幣約440億元，相當於環球晶營收580.94億元的75%，王兆立表示，環球晶收購Siltronic，營運將邁入新一波成長期，業績將呈跳躍式成長。

王兆立預期，隨著營運規模擴大，環球晶採購與產品銷售影響力也將提高，有助獲利同步成長。

環球晶今天在市場買盤積極湧入下，股價開盤跳空漲停，達558元，創2年多來新高價。環球晶母公司中美晶股價也於早盤強攻漲停，達143.5元，同創2年多來新高。

半導體矽晶圓廠台勝科也有不錯表現，一度攻上漲停，達150元；合晶一度達39.6元，漲3.4元，漲幅達9.39%。（中央社）

（6）美系外資看好晶圓代工廠台積電受惠於2021年5G智慧型手機強勁需求及美國廠房獲利能力較高，將台積電目標價從498元上修到558 元，重申加碼投資評等。

台積電股價今天上漲4元開出，早盤翻黑跌約0.51% 、來到486.5元，成交量逾2.2萬張。

美系外資發布研究報告表示，根據內部調查，54%美國消費者和78%中國消費者認為未來一年可能購買智慧型手機，看好iPhone及中國5G智慧型手機出貨成長空間，預估2021年智慧型手機5G系統單晶片（SoC）出貨將達6億顆。

美系外資指出，台積電曾提到對晶圓代工廠而言，5G半導體價值比4G高出30%至40%。由於台積電是蘋果應用處理器獨家供應商，目前營收約20%來自iPhone，外資推估iPhone銷量每增加10%，將提升台積電每股盈餘（EPS）約3%至4%。

美系外資進一步分析，台積電主要5G客戶包括蘋果、聯發科（2454）、高通，預期2021年台積電營收約25%至30%將來自消費市場5G換機週期，有望帶動明年台積電以美元計算營收年增10%至15%，優於市場預測的年增10%，因此將台積電目標價從498元上修到558元，重申「加碼」投資評等。（中央社）

（7）美系外資觀察，手機晶片廠聯發科股價已反映5G成長動能，將聯發科投資評等從加碼降至中立，目標價維持776元。

聯發科股價今天下跌14元開出，早盤低點來到707元、跌幅約2.5%，成交量超過5000張。

美系外資發布研究報告指出，近期向蘋果及三星以外的中國智慧型手機消費者進行調查，僅12%受訪者偏好聯發科晶片，另有45%受訪者仍偏好高通晶片，與原本外資認為聯發科今年應該已大幅改善品牌形象的看法相左。

美系外資表示，若中國智慧型手機品牌認為內建高通晶片有助推升手機銷售，聯發科將難以打入人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）以上的高階手機市場，這代表聯發科高階系統單晶片（SoC）出貨量可能偏低，也意味著2021年起聯發科平均價格上漲空間可能受限。

美系外資認為，聯發科近期股價已反映華為分拆旗下榮耀品牌的利多，且部分半導體零組件供應商從今年第4季開始浮現OPPO、Vivo、小米等手機品牌砍單的疑慮，將聯發科投資評等從「加碼」調降至「中立」，但目標價維持776元。（中央社）