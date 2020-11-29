11/30盤前掃瞄》「高年級實習生」來了！

台股周一（11/30）重點新聞盤前大掃瞄：

A.利多消息：

1.電動車大廠特斯拉（Tesla）股價狂飆六倍，並且即將納入標普500指數，以特斯拉今年交車50萬輛估計，今年光特斯拉一家電動車大廠，就消耗至少60億顆MLCC，隨著特斯拉推高車電供應鏈的本益比，MLCC龍頭村田股價因此直奔歷史新高，台灣車電被動元件供應鏈也跟進浮上檯面，車電比重從象徵性的個位數，攀升至2位數以上。

法人點名，國巨（2327）、興勤（2428）、聚鼎（6224）為新車用三強，國巨合併基美後，車電比重衝上35％，客戶群涵蓋所有Tier 1車廠；興勤因打入特斯拉充電樁供應鏈，車電相關比重可望明顯爬升，從去年約6％的比率，預期今年將首站2位數。

2.用電大戶條款敲定，經濟部規劃12月中正式公告，力拚明年元旦上路，對原先已有綠電設備用電大戶，最高可獲40％義務量減免優惠，提高誘因以利推廣綠電。第一波約300家企業列入，半導體業、化工、石化產業首當其衝。官員說，綠電建設短空長多，有利於未來產業在國際市場競爭力。

3.供給趨緊、需求活絡，加上國際原油創下八個月來新高，每桶價格逼近50美元，塑化報價近期上演飆漲行情，台塑四寶第四季本業營運大躍進！其中，台塑化前11月獲利已順利翻正，第四季稅前盈餘有機會再賺進百億元；台塑、南亞、台化挾價量齊揚利多，第四季本業獲利更有望出現翻倍季成長。

4.「高年級實習生」即將在台灣職場真實上演！行政院拍板確定，《中高齡者及高齡者就業促進法》及其子法在12月4日上路。勞長許銘春期許，透過專法三大亮點，建構出友善「高年級生」就業環境，希望實施第一年將中高齡勞動參與率從64.05％拉升至65％，約可增加7萬人就業。

5.美國商務部將在聯邦公報發布文件並修改出口管制條例（EAR），增加新的軍事最終用戶（MEU）管制清單，預期有89家中國企業或實體將名列清單中，其中包括江蘇長電旗下封測大廠星科金朋（STATS ChipPAC）。由於星科金朋客戶群包括蘋果、高通、超微等美國晶片大廠，若確定名列MEU清單，業界預期封測訂單將大舉轉單台灣，日月光投控、華泰、菱生、京元電受惠最大。

6.第二波疫情蠢動，導致村田、華新科等台、日兩家被動元件大廠上周相繼傳出員工染疫，其中村田五度公告，旗下五個事業據點有員工染疫；華新科的大馬廠則停工受檢，由於日本、馬來西亞是被動元件產業兩大產能重鎮，疫情再飆，也讓業界關注年初衝擊產能的慘況是否會重演。

7.散裝船運市場今年前三季多數上市櫃公司都享有一定獲利，原本期待第四季旺季可增加獲利，但自10月9日大陸傳出官方口頭通知公用事業與鋼廠停止進口澳洲煤炭後，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）從10月6日年度最高2,097點，跌到11月16日的1,111點，但印尼與大陸簽署了煤炭合作協議，且市場造船訂單大減，多項數據都顯示明年市場將大好。

8.摩根士丹利證券指出，陸廠北京兆易創新產能擴張進度比想像慢，台系華邦電（2344）、力積電可能亦不會把擴產重心擺在NOR Flash上，研判NOR Flash於2021年上半年將面臨短缺狀況，帶動報價上漲，因而翻多NOR Flash雙雄，尤以旺宏（2337）投資評等跳升為「優於大盤」，最為吸睛。

B.利空因子：

1.MSCI明晟半年度調整30日盤後生效，鑒於台股本次權重再遭雙降，外資研究機構預估，跟隨MSCI相關指數的被動型資金將調節台股15.63億美元、相當新台幣445億元，短線亂流警戒訊號亮；以個股權重變化來看，台積電可能出現最大淨流出，不宜輕忽。

2.新冠肺炎疫苗研發奏捷為11月美國股市掀起強勁漲勢，專家認為12月可能難有大規模的「耶誕行情」。另外，美國近日新冠肺炎確診人數再度暴增，且感恩假期大批民眾不聽勸告堅持搭機返鄉，令專家警告各地醫療系統瀕臨癱瘓，將使美國在12月面臨「末日式」疫情。舊金山及洛杉磯等地因疫情惡化，已宣布實施宵禁及其他新的防疫措施。

3.美國眾議院將於當地時間12月2日（周三）就「外國公司問責法」法案（第945條）進行表決，該法案要求赴美上市企業需證明不受外國政府控制等，被視為劍指中概股。外媒報導，在美國兩黨對該法案已形成共識的前提下料將順利通過，未來中資企業想在美國上市又多了一道緊箍咒。

4.為避免行庫承作海外聯貸踩雷，財政部已對九大公股銀行董事長發函提出六大指令，前所未見列出在貸前、貸後管理的多道警示態樣及評量指標，要求各大行庫承作國際聯貸案時提高警覺，其中為了避免管理銀行「空手到」，財政部特別點名參貸別家銀行主辦的聯貸案時須事先確認該管理銀行必須和借款戶已有一定授信部位。

公股金融圈人士透露，財政部直接發函清楚列示疑似踩雷的態樣，非常罕見，也因此各大行庫對此高度重視，已奉為進行海外聯貸風控的最新範本。