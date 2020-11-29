年底作帳行情啟動 台股小型股接棒喊衝

本週台股將為12月年底作帳揭開序幕，在國際疫苗研發陸續傳出好消息，以及美國政權可望順利移轉的利多下，受惠外資的回補資金潮的台股欲小不易，小型股在12月出頭天的機會高。

台股上週在盤勢輪動帶動下，週線連四紅，27日在盤面維持高檔震盪下，已有部分資金轉進中小型股的現象，進而帶動包括IC設計、光電、DRAM、PCB等族群走勢相對凌厲，終場帶動大盤上漲21.43點，收在13,867.09點，成交量2,396.49億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著美國大選底定，對市場都是正面的，所以在選完之後，全球市場基本上是以正向看待，預期中美雙方的貿易政策短期不會有大方向改變，目前對台股預期仍是看好基本面的持續成長。

廖哲宏認為進入12月，外資將開始休假，盤勢或將先進入休息的態勢，指數的空間不大，小型股將有所表現。

在資金面方面，由於經濟即將恢復正常運轉，預計資金持續回籠股市將會是未來的利多，雖然根據證交所統計，外資在上週累積賣超45.41億元；但11月以來外資累積買超金額仍逾1,400億元，外資回補力道又快又猛，但累積今年以來仍賣超5,472億元，因此預期仍有大量回補空間。

以過往經驗來看，外資常在危機事件過後，即快速回補之前賣超金額，且回補動作可連續長達4個月，2005年12單月回補2,386億元，為歷史單月回補最高紀錄。

以2018年為例，在貿易戰影響下，外資一度賣超台股3,580億元，在2019年8月30日美國總統川普表示美中恢復熱線，重啟貿易談判後，外資於2019年9月一路買超至12月，如今疫情威脅可望解除，預計買超動作不會在11月告一段落。

永豐投顧分析，如果12月疫苗開始施打，市場氛圍將趨於樂觀，經濟前景展望良好，投資人偏好風險性資產，預期外資買超力道將延續至12月。

在12月的選股部分，法人表示，外資回補潮，晶圓相關類股不會缺席，而因應5G運用，寬頻網路規格升級，Wifi 6供應鏈也值得關注，ABF及伺服器運用PCB長線看俏，另外，蘋果興起mini Led平板浪潮，相關個股營運在2021年將可大放異彩；在傳產股部分，貨櫃航運運價正夯，獲利成長趨勢不變。

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