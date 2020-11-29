台股新一周展望 法人看好六類股

台股上周震盪攻堅行情，各類股漲跌互見，以航運類指數上漲6.95％最強勢，食品類指數下跌1.15％最弱勢。台新投顧本周看好六大題材類股，包含：蘋果供應鏈、IC設計股、汽車股、鋼鐵股、塑化股、PCB股等，研判本周指數將在13,500～13,900點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.美國大選後政治不確定因素持續減少。2.外資單月買超金額為今年來最大。3.新冠疫苗三期臨床數據佳。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.新冠疫情二度爆發封城疑慮仍在。2.臨近年底外資將休長假影響資金動能減弱。3.電子產業拉貨需求逐漸轉淡，影響電子公司業績表現。

日盛投顧： 指數13,500～14,100點區間震盪

台股27日在蘋果雙王台積電及大立光持穩，以及產業類股輪動，指數維持13,800點上高檔震盪格局，午盤過後更翻升5日線上。日盛投顧預期本周指數在13,500～14,100點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：金融股、PCB股、二極體股、鋼鐵股、風電股、矽晶圓股等。

日盛投顧彙整資訊分析指出，近期四項國際利多因素：1.疫苗進度優於預期。2.新款5G手機陸續問世、滲透率升，帶動相關供應鏈業績表現。3.聖誕節購物旺季有利供應鏈拉貨。4.年底法人作帳題材加持，挹注個股資金動能。

但日盛投顧也提醒留意四項國內外利空因素：1.歐美疫情嚴峻、重啟部分封鎖。2.美國紓困案持續卡關難產。3.川普對中國企業祭出新禁令。4.新台幣升值使外銷股產生匯損壓力。

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