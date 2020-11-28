台美半導體戰略合作 供應鏈笑開了

RCEP 15正式簽署，緊接著台美雙方簽署五年效期的合作瞭解備忘錄(MOU)，此對話機制未來每年輪流在華府與台北舉辦，但經濟部政務次長陳正祺表示不會取代台美貿易暨投資架構協定(TIFA)，陳正祺說，經濟對話不是貿易談判，分屬不同平台，主管機關美國國務院和美國貿易代表署(USTR)權責也不同，美台關係深化對貿易談判有正面影響，他不能透露與USTR溝通的內容。

相信大家一定霧裡看花，一頭霧水，好像對台灣有利，但又說不出有多好，為了服務廣大讀者，筆者補充媒體不方便直說的，給大家科普一下。MOU英文是「Memorandum of Understanding」，中文翻成「備忘錄」，雙方對於彼此該做什麼事有「相互」的認知，是一種表達意向的基礎文件。

由於台灣的國際政治地位特殊，為了接軌國際，MOU是目前台灣突破國際封鎖的方式，例如台灣已經與34個國家或地區的金融監理機關簽訂39項了解備忘錄。但同時須了解備忘錄只是提供雙方相互合作的基礎，不具備法律約束力，這也是為什麼台灣在2009九年能夠跟中國簽署兩岸金融MOU，以備忘錄方式是國際間建立監理合作關係最常見的方式。

台灣在全球半導體的實力 不容忽視

這是台灣開放美豬、美牛能夠換來現階段最大的利益，距離台灣期盼的台美BTA，甚至FTA(自由貿易協定)，還有很大的努力空間。其實就算不開放美豬、美牛，台美的MOU也是有可能達成的，關鍵就是台積電。外交部宣布「台美經濟繁榮夥伴對話」的事實清單，包含MOU、經濟合作領域、全球健康安全、科學與技術、5G及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等。

再對照11月20日亞太經合會(APEC)經濟領袖會議上，台積電創辦人張忠謀分享台灣用數位科技防疫的成果，宣示台灣在全球數位供應鏈中占有關鍵的地位，說白了，台灣在半導體的實力，就連APEC同框的習近平也要給面子。

話說回來，台灣能憑著台美MOU跟跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)成員國也簽訂MOU嗎？相信這應該是台灣的下一個目標，任誰都可以看得出來，更不用說習近平在APEC會議上公開表達將積極考慮加入CPTPP，棘手的麻煩來了。

WTO成員國高達165個國家，任何一個關稅的談判，得獲得165國的同意才能達成共識，自然缺乏效率，所以需要人數少一點，但更有經濟潛力的經貿夥伴的組織，這就是為什麼有了WTO之後，各國還需要APEC、FTA、RCEP、CPTPP等經貿組織。儘管CPTPP的總GDP與人口數不及RCEP，但台灣如果能加入的話，也算是拉幫結派的，不像被RCEP孤立在亞洲之外，做生意，人多總是件好事。

疫情危機處理 美元弱勢 人民幣緩漲

如今，中國見不得台美哥倆好，眼紅之際竟想橫刀奪愛，如果還記得WTO那一戰，明明是台灣先談妥了，但偏偏得等中國先加入WTO之後，台灣才能加入，當年台灣的經濟比中國強，雖然是晚到，但總比不到的好。但萬一中國比台灣更早一步加入CPTPP的話，到時候台灣還能不能加入CPTPP，那就不好說了，習近平看準了拜登傾向多邊主義，主動出招，這將考驗美國對台灣能有多仗義。

美國靠著軍事、科技與美元稱霸世界，如今RCEP 15很有可能在中國強大的電子支付經濟的主導下，進行一場金融科技創新的革命，一旦東協十國依賴支付寶與微信支付之後，再加上中國跑在各國之前的數位貨幣創新，在面對面的情況下，不需要通過網路，兩台手機互相靠近就可以完成數位貨幣支付，意味著RCEP 15可以用人民幣當作是清算貨幣，降低對SWIFT金融報文服務系統的依賴，弱化美元地位，進而重塑國際清算體系。

正如美國國務卿蓬佩奧說的，中國正靠著自身經濟的優勢，積極加入國際組織，企圖重塑以中國為中心的國際秩序。而這場COVID-19疫情正好給了中國縮小與美國差距的機會，11月20日摩根大通下調美國2021年第一季GDP為-1%，成為華爾街第一家下修美國GDP展望為負值的投資銀行，第二、三季GDP分別為4.5%和6.5%。

反觀中國因疫情迅速控制，今年GDP有可能為正數，據傳十四五計畫預計將GDP成長率定在5%，對比這次疫情的危機處理，反映在美元指數的弱勢，人民幣緩步升值到6.5514兌一美元，也難怪高盛認為明年的滬深指數有15%的上漲空間，而華爾街投行反倒認為美股有高處不勝寒的下跌10%空間。

聯電八吋晶圓產能塞爆 集團股市值激增

11月23日台股反映首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」確立在半導體領域的戰略合作，將會是雙方優先項目，聯電衝上漲停板，受惠於遠距辦公教學的需求強勁，來自電源管理IC與驅動程式IC的需求塞爆八吋晶圓產能。

11月20日兆易創新表示MCU缺貨是不同產品類別的缺貨，漲價也並不是所有的產品價格都漲，現在看整個產業是處於供不應求的狀態，有漲價空間，尤其是5G的基礎建設逐一到位後，2021年下半年將會是5G應用開始擴展的一年，人工智慧與物聯網等需求將導致八吋晶圓的產能更加吃緊，自然有利聯電漲價。

從技術面來看，聯電11月23日股價36.35元，已經突破2001年的35.2元前高套牢區，11月24日盤中更來到39.7元，將進一步挑戰2002年的58元前高套牢區。矽統持有聯電2.85億股，持股比重約2.33%，隨著聯電股價高漲，矽統持股市值今年以來激增44.6億元，攀高至91.5億元，以矽統股本63.09億元估算，每股價值約14.5元，11月25五日矽統收盤13.45元。

聯電今年每股配發0.80395653元現金股息，矽統有2.29億元股息入帳，第三季營運轉虧為盈，歸屬母公司淨利為5852萬元，每股盈餘0.09元，聯電明年如果調高股息，矽統將可直接受惠。就技術面來看，矽統從2012年至今的底部頸線落在15.6元附近，在月MACD指標多次的底背離醞釀反彈，有機會完成八年大底。

PC、筆電需求持續成長 獲利同步看增

致新在PC、筆電及面板等電源管理IC市場布局深厚，並打進各大OEM/ODM廠供應鏈，隨著PC、筆電需求持續成長，致新獲利自然同步看增，前三季每股盈餘9.01元。

展望2021年，致新有望拿下比今年更多產能，且若晶圓代工客戶調漲報價，公司在產品單價談判上 將更加有利，11月23日股價突破整理區，外資開始回補，自183.5元高點拉回已完成五小波結構，在突破下降壓力線後，可望挑戰新高。

母雞帶小雞 聯發科概念股跟著吃香喝辣

聯發科概念股的雍智科技，受惠台系晶片大廠對IC測試載板和老化測試載板拉貨需求強勁，十月合併營收達1.43億元，月增16.16%，年成長近1.04倍，連三月改寫新高。累計前十月合併營收10.28億元，年增達50.24%，已超越去年全年，提前改寫新高，第四季雖然是淡季，但5G系統單晶片與電視系統單晶片等需求支撐，可望淡季不淡，明年在聯發科業績繼續成長的帶動下，股價可望挑戰新高。

（洪寶山）

文章來源：理財周刊