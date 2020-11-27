開發金收購中國人壽21.13％股權 持股將過半

中華開發（2883）為持續進行轉投資中國人壽27日召開董事會，會中決議以公開收購方式轉投資中國人壽之普通股股權，暫定之公開收購對價條件為每1股中國人壽支付現金新台幣23.6元，此次預定公開收購1,000,000仟股，若順利完成，即中國人壽已發行股份總數之21.13％，完成持股過半目標。

據了解，此次最低收購數量約為236,570仟股，即中國人壽已發行股份總數之5％。後續將於取得主管機關核准後，另行召開董事會正式進行公開收購。

開發金控表示，此次公開收購對價條件已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書；本次對價相對於中國人壽過去20日簡單算數平均數每股平均價20.14元，溢價率為17.2％。

開發金控表示，106年9月已透過公開收購方式轉投資中國人壽股權880,000仟股，約中國人壽已發行股份之25.33％，完成後中國人壽已成為開發金控之壽險子公司。加計子公司凱基證券已持有之中國人壽股權，目前開發金控對中國人壽之綜合持股比例約為34.82％，倘本次公開收購可取得預定收購數量，加計本次取得之21.13％，綜合持股比例將達55.95％，中國人壽將可成為開發金控持股過半之子公司。

開發金控自106年9月將中國人壽納為子公司後，正式成為具有壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台之金控公司。

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