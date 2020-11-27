11月27日一分鐘強弱勢股

11月27日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

大同（2371）

10

新團隊進駐，太陽能系統工程奪高雄綠能指標金質獎

友輝（4933）

9.99

第三季EPS 0.71元，創八季以來新高，股價衝逾一年半新高

驊訊（6237）

9.98

中低價IC族群強勢，10月營收年增高達207.9％，連七個月年月雙增

三陽工業（2206）

9.95

獲利動能走強、明年第二季將強攻電動機車，題材利多爆發

錩新（2415）

9.94

透過品牌客戶間接打入特斯拉供應鏈、10月營收創於一年來新高

鈺德（3050）

9.93

中小型股吸引資金進駐、前三季EPS 0.72元，今年全年有望勝過去年

日勝生（2547）

9.91

新北三芝樂齡建案第四季將亮相，營建股表現強勢

倉佑（1568）

9.89

電動車題材激勵股價狂飆，股價連三紅、單周大漲逾5元

凌通（4952）

9.88

MCU大廠罷工導致缺貨、晶圓代工產能吃緊，第四季可望淡季不淡

怡華（1456）

9.86

資產題材大熱、股價居低位階，連四日跳空漲停，暴漲逾6元

製表：鄭郁平

11月27日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

友威科（3580）

5.53

股價漲多拉回整理、終結連二紅，回測5日均線

映泰（2399）

4.8

比特幣下挫、概念股臉綠，開盤隨即跳空下跌，股價連二黑

高端疫苗（6547）

4.67

接獲首筆疫苗訂單，股價連兩日跳空上漲後拉回、留下影線

麗臺（2465）

3.78

股價20日創逾兩年來新高後，遇獲利了結賣壓，單周下跌逾10％

正達（3149）

3.25

股價突破5日線、月線後，稍見賣壓，自高檔微幅拉回

智伸科（4551）

3.04

K線26日出現變盤線，股價走跌，失守5日均線

康普（4739）

2.91

電動車概念股大漲後，自波段新高點拉回，未破5日均線

雍智科技（6683）

2.87

股價近三個月來上漲19.06％，漲多拉回，再跌破月線

台虹（8039）

2.76

終端需求帶動，股價創逾兩年半新高後拉回，尋求10日線支撐

力麗（1444）

2.69

10月營收年減26.6％，股價陷入整理，5日線、月線得而復失

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平