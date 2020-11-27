11月27日一分鐘強弱勢股
11月27日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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大同（2371）
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10
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新團隊進駐，太陽能系統工程奪高雄綠能指標金質獎
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友輝（4933）
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9.99
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第三季EPS 0.71元，創八季以來新高，股價衝逾一年半新高
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驊訊（6237）
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9.98
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中低價IC族群強勢，10月營收年增高達207.9％，連七個月年月雙增
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三陽工業（2206）
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9.95
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獲利動能走強、明年第二季將強攻電動機車，題材利多爆發
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錩新（2415）
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9.94
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透過品牌客戶間接打入特斯拉供應鏈、10月營收創於一年來新高
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鈺德（3050）
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9.93
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中小型股吸引資金進駐、前三季EPS 0.72元，今年全年有望勝過去年
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日勝生（2547）
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9.91
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新北三芝樂齡建案第四季將亮相，營建股表現強勢
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倉佑（1568）
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9.89
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電動車題材激勵股價狂飆，股價連三紅、單周大漲逾5元
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凌通（4952）
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9.88
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MCU大廠罷工導致缺貨、晶圓代工產能吃緊，第四季可望淡季不淡
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怡華（1456）
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9.86
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資產題材大熱、股價居低位階，連四日跳空漲停，暴漲逾6元
製表：鄭郁平
11月27日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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友威科（3580）
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5.53
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股價漲多拉回整理、終結連二紅，回測5日均線
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映泰（2399）
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4.8
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比特幣下挫、概念股臉綠，開盤隨即跳空下跌，股價連二黑
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高端疫苗（6547）
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4.67
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接獲首筆疫苗訂單，股價連兩日跳空上漲後拉回、留下影線
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麗臺（2465）
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3.78
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股價20日創逾兩年來新高後，遇獲利了結賣壓，單周下跌逾10％
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正達（3149）
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3.25
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股價突破5日線、月線後，稍見賣壓，自高檔微幅拉回
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智伸科（4551）
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3.04
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K線26日出現變盤線，股價走跌，失守5日均線
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康普（4739）
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2.91
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電動車概念股大漲後，自波段新高點拉回，未破5日均線
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雍智科技（6683）
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2.87
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股價近三個月來上漲19.06％，漲多拉回，再跌破月線
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台虹（8039）
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2.76
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終端需求帶動，股價創逾兩年半新高後拉回，尋求10日線支撐
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力麗（1444）
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2.69
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10月營收年減26.6％，股價陷入整理，5日線、月線得而復失
製表：鄭郁平
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