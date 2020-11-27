台股震盪小漲 回測5日線收13,867

美股因感恩節休市一天，台股27日高檔震盪，回測5日線，午盤翻紅走揚，但電子權值股如台積電等，在外資休假下熄火，終場上漲21.43點，收在13,867.09點。

美股因感恩節休市一天，歐洲股市收低，成交量縮減，投資人對新冠肺炎疫情升溫引發的限制措施焦慮不安。

台股27日早盤約跌20點，指數來到13,821點，隨後在平盤附近小幅震盪，高點至13,885.01點，低至13,811.81點，回測5日線13,827點附近。

台股加權股價指數27日終場上漲21.43點，收在13,867.09點，漲幅0.15%，成交值2,384.24億元。觀察台股今天權值股盤中表現，台積電翻紅，高點至492元，終場收平盤489元；聯發科下跌0.68%收725元、大立光上漲0.15%，收3,330元；鴻海股價走跌0.48%，收82.6元。

觀光族群27日強勢，王品續飆漲停，收129元；ABF 族群也續強，其中南電終場上漲3.64%，收171元。

美股因感恩節休市一日，台股27日呈現高檔震盪格局，展望後續，日盛投顧總經理鐘國忠表示，現在資金行情續熱，看高點不如看低點，預估台股在12,480點會是強力支撐，而今年指數漲了近15%，最近電子股出現漲不太動的態勢，資金轉向傳產，看好塑化、鋼鐵、原物料可望持續發酵。

三大法人賣超台股15.12億元

台股今天漲21.43點，收在13867.09點，成交值新台幣2384.24億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超15.12億元。

自營商買超11.11億元，投信買超5.94億元，外資及陸資賣超32.17億元。

日盛投顧總經理鐘國忠表示，現在資金行情續熱，看高點不如看低點，預估台股在12480點會是強力支撐，而今年指數漲了近15%，最近電子股出現漲不太動的態勢，資金轉向傳產，看好塑化、鋼鐵、原物料可望持續發酵。

延伸閱讀

台股戰萬四！日盛投顧：下周看好六大題材