智擎攜英商開發新藥 開盤股價飛越60元

智擎（4162）與英國Sentinel Oncology Limited公司簽署獨家授權合作契約書，共同開發細胞損傷調控酵素抑制劑（Chk1 inhibitor）SOL-578。今日股價開盤就衝破60元大關，最高曾至61.4元，漲幅逼近6％。

據授權合作契約書，智擎將支付Sentinel公司一合理約定金額以獲得獨家合作和保有未來簽署全球專屬授權發展和商業化SOL-578契約書的權利。當智擎完成SOL-578的GLP毒理和藥理試驗並行使簽署獨家全球授權權利時，智擎將支付Sentinel公司定額簽約金、定額里程碑授權金及依淨銷售額所計算的權利金。

智擎公司總經理胡宇方博士表示，我們認為SOL-578能同時作用於癌症細胞的DNA損傷反應及細胞周期調節軸的雙重功能，有很大的發展潛力。相信以我們過去成功執行安能得癌症新藥的開發經驗，一定可以加速SOL-578的臨床應用發展，以帶給癌症病人更多治療的選擇機會。

智擎與英國Sentinel Oncology Limited簽署授權合作契約書，雙方共同發展細胞損傷調控酵素抑制劑新藥SOL-578。智擎將負責全部研發資金，並與Sentinel公司共同合作完成SOL-578於GLP毒理和藥理試驗的研發工作，以加速進行後續人體臨床試驗。

Sentinel為一家致力於開發創新療法以滿足尚有醫療需求領域的新藥研發公司。SOL-578具有高選擇性且可口服小分子化合物，作用在DNA損傷反應途徑，是目前市面上所看到最佳的(best-in-class)Chk1 inhibitor化合物。

（時報資訊 郭鴻慧）