15檔投信敲門 當紅炸子雞歡騰

投信26日賣超再擴大至8.45億元，累計連六賣超30億元，使得市場關注往年於年底的投信作帳行情，似乎在11月底還看不到，不過，投信26日逆勢連買或由賣轉買旺宏（2337）、友達（2409）及元晶（6443）等15檔，其中更有多檔個股本季來均站在買方，為季底作帳行情帶路。

11月來外資積極回補台股，據證交所統計，11月至26日止，外資單月買超已達1,455億元，成為台股蓄勢向萬四關卡叩關的功臣，不過，在外資回頭加碼台股的同時，不但代表政策動向的八大官股券商賣超，投信也加入賣超行列，11月中旬之後開始逢高調節，累計11月至26日賣超約40億元，而近6日連賣就超過30億元。

投資專家表示，投信是今年台股從低檔拉升的重要內資買盤，隨著指數拉高，難免出現投資人高檔贖回壓力而需在市場調節，外資今年買盤可能一路維持到12月中旬，此時投信調節保留12月中旬接棒的買盤，因而，研判投信及集團年底作帳行情依然可期，此時逢低加碼、連買個股，值得留意。

據統計，外資連2～9日買超旺宏、友達、元晶、長榮、金像電等達1～6萬張之間，另連買長榮航、欣興、陽明、中興電、榮成、南電、中鋼、聯發科等在1,500張以上，此外，對華航及大成鋼也轉為買超；若再進一步看本季以來，投信重壓長榮、大成鋼、陽明及南電等股，都是近來炸子雞。