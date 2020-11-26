11/27盤前掃描》半導體三劍客 股東好幸福
台股熱度不減，今年以來上市櫃市值大增6.35兆元，可以蓋出113座101大樓，尤其半導體三劍客更是勇猛挺進、市值跳增，也讓股東的荷包賺地飽飽飽。
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半導體三劍客 股東好幸福
類股持續輪動，近日資金買進面板友達、群創、彩晶、PCB廠欣興、景碩、華通、記憶體大廠旺宏、南亞科等，推升相關個股股價攀高…閱讀全文
瑞信：新興亞洲８利多 台股準萬五
瑞信證券指出，新興亞洲擁有八大利多，2021年可望擺脫企業獲利成長落後給美國、日本、歐非中東窘境，開啟獲利超級循環（super-cycle）…閱讀全文
台股驚驚漲 南電等軋空股急奔
台股26日驚驚漲，其中券資比高達53.88％的南電（8046）攻上漲停及11月以來漲幅逾五成、券資比為40.10％的萬海（2615）最讓市場議論。…閱讀全文
勞動基金驚爆內鬼炒股
今年前八月，包括勞動基金等三大政府基金，帳面獲利突破千億元。 據了解，勞動基金9月單月突然「慘賠」749億元，等於今年前八個月都做白工，這項異狀也引起勞動部注意而展開調查…閱讀全文
建商憂打房 第四季推案嚇縮2成
10月以來，政府官員頻頻釋放可能打房的訊號，建商為了迴避風頭，紛紛放慢推案腳步，自律性為房市降溫，今年傳統推案旺季恐「旺季不旺」…閱讀全文
疫情衝擊 新南向投資受累
隨著美中不只展開貿易戰，且進入科技戰、網路戰，台商被迫遷移，電子五哥不少到東南亞的泰國、越南或印度布局，打造安全生產基地…閱讀全文
攻頂不成 比特幣暴跌13％
不少加密通貨交易員將大量比特幣移往交易所，他們打的算盤是，一旦比特幣站上2萬美元大關，比較容易以更好的價錢脫手…閱讀全文