11月26日一分鐘強弱勢股

11月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

景碩

(3189)

10.00

ABF與BT載板雙引擎啟動，法人估明年Q1前營運維持高檔不墜

南電

(8046)

10.00

ABF載板長期結構性成長趨勢確立，累計前三季獲利年增82.25倍

加百裕

(3323)

10.00

訂單能見度從Q4延伸至明年Q1，近期積極啟動增產規劃

友威科

(3580)

10.00

外傳打入英特爾、台積電供應鏈，27日法說會前夕買盤卡位

順德

(2351)

9.99

特斯拉股價締造新猷、車用導線架拉貨力道強，雙利多助威

建通

(2460)

9.96

提前因應歐Rohs2.0環保法規，投入環保微無鉛銅量產

新鉅科

(3630)

9.96

獲知名分析師預估Q4轉虧為盈，2021年營收獲利挑戰新高

威盛

(2388)

9.91

小金雞威鋒電子預計年底掛牌，母憑子貴，股價連2日漲停

恒耀

(8349)

9.90

受惠全球車市逐步回溫，下半年起獲利重返成長正軌

台航

(2617)

9.78

進入Q4散裝旺季，加上2021年將有新船投入，前景看旺

製表：柯宗沅

11月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

旺玖

(6233)

7.57

外資買盤縮手，前根紅日K棒遭完全吞噬，形成吞噬線型

元晶

(6443)

5.24

自結10月獲利年增1.6倍，短線面臨利多出盡後的修正整理

揚智

(3041)

3.95

營運虧損持續收斂，但全年轉盈機會渺茫，受外資籌碼調節

達能

(3686)

3.79

自結10月每股虧損0.05元，截至Q3止已連續四個季度呈現虧損

嘉威

(3557)

3.64

短線正乖離大，高檔盤整後26日外資獲利入袋，賣超逾千張

基亞

(3176)

3.52

股價自低檔反彈無力，股價終場未能站穩年線及季線

國碩

(2406)

3.51

飛利浦侵權案遭判賠4.09億元，並將負擔39％的訴訟費用

青雲

(5386)

3.27

外傳美國財政部長卸任前將祭出新規，比特幣聞訊向下急殺

立凱-KY

(5227)

3.20

受疫情影響前三季每股虧損3.81元，法人持續留意復甦狀況

陸海

(5603)

2.76

短線衝高後量縮震盪，外資連三日賣超，所幸終場站穩月線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組