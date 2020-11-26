11月26日一分鐘強弱勢股
11月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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景碩
(3189)
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10.00
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ABF與BT載板雙引擎啟動，法人估明年Q1前營運維持高檔不墜
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南電
(8046)
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10.00
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ABF載板長期結構性成長趨勢確立，累計前三季獲利年增82.25倍
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加百裕
(3323)
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10.00
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訂單能見度從Q4延伸至明年Q1，近期積極啟動增產規劃
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友威科
(3580)
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10.00
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外傳打入英特爾、台積電供應鏈，27日法說會前夕買盤卡位
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順德
(2351)
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9.99
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特斯拉股價締造新猷、車用導線架拉貨力道強，雙利多助威
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建通
(2460)
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9.96
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提前因應歐Rohs2.0環保法規，投入環保微無鉛銅量產
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新鉅科
(3630)
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9.96
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獲知名分析師預估Q4轉虧為盈，2021年營收獲利挑戰新高
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威盛
(2388)
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9.91
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小金雞威鋒電子預計年底掛牌，母憑子貴，股價連2日漲停
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恒耀
(8349)
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9.90
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受惠全球車市逐步回溫，下半年起獲利重返成長正軌
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台航
(2617)
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9.78
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進入Q4散裝旺季，加上2021年將有新船投入，前景看旺
製表：柯宗沅
11月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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旺玖
(6233)
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7.57
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外資買盤縮手，前根紅日K棒遭完全吞噬，形成吞噬線型
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元晶
(6443)
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5.24
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自結10月獲利年增1.6倍，短線面臨利多出盡後的修正整理
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揚智
(3041)
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3.95
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營運虧損持續收斂，但全年轉盈機會渺茫，受外資籌碼調節
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達能
(3686)
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3.79
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自結10月每股虧損0.05元，截至Q3止已連續四個季度呈現虧損
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嘉威
(3557)
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3.64
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短線正乖離大，高檔盤整後26日外資獲利入袋，賣超逾千張
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基亞
(3176)
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3.52
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股價自低檔反彈無力，股價終場未能站穩年線及季線
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國碩
(2406)
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3.51
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飛利浦侵權案遭判賠4.09億元，並將負擔39％的訴訟費用
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青雲
(5386)
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3.27
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外傳美國財政部長卸任前將祭出新規，比特幣聞訊向下急殺
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立凱-KY
(5227)
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3.20
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受疫情影響前三季每股虧損3.81元，法人持續留意復甦狀況
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陸海
(5603)
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2.76
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短線衝高後量縮震盪，外資連三日賣超，所幸終場站穩月線
製表：柯宗沅
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