11/26盤前掃描》里昂看萬五 五虎將帶頭猛攻
台股近來頻頻創高，市場因而戰戰兢兢面對，對此里昂證券台股研究部主管指出，在三大有利條件支撐下，台股高點仍大有可為，有望挑戰「萬五」，並點名「台股五虎將」，作為領頭攀高的先鋒部隊。
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里昂看台股萬五 五虎將帶頭衝
新冠肺炎對台灣的企業獲利影響，目前看起來頗有「是福不是禍」的味道，特別是對科技需求優於預期，電子股的獲利表現更突出，讓台股獲得基本支撐力道…閱讀全文
久違了 電池模組廠掀募資潮
加百裕、順達前三季獲利已經超越或是約當去年度的獲利，隨著中、日、韓廠在電池模組領域無力拉高滲透率，台廠的主流地位仍然穩固，因應訂單需求，各廠擴產行動轉趨積極…閱讀全文
搶股 富邦壽550億上膛
富邦金控總經理韓蔚廷25日在線上法說會公開表示，富邦人壽要提高股票投資比重，國內外股市都會加碼，但還是會以加碼台股占比較多…閱讀全文
美股︱失業數據令人失望 道指回吐173點
由於美國失業數據遜於預期，引發市場擔憂，周三華爾街股市未能延續前一交易日的強勢表現，道瓊工業指數開盤便回吐漲幅，盤中一度下跌逾200點…閱讀全文
疫苗利多 美經濟明年第二季有望強彈
在投資策略上，羅森伯格除了看好美國長期債券與黃金，他對能夠實現獲利、擁有強勁資產負債表與穩定現金流，以及能在低利率下發放股息的公司股票也感到興趣…閱讀全文
運價走高 摩根大通喊長榮上31元
摩根大通證券指出，儘管現在不是旺季，CCFI、SCFI兩大集裝箱運價指數依舊逐周走高，加上供應狀況吃緊，產業條件有利貨櫃航運業者，預料2021年需求前景續強…閱讀全文
電動車成主流 概念股乘勢起
電動車大廠特斯拉確定納入標普500指數，加上大陸蔚來汽車財報數字優於預期，台股電動車概念股同步受惠，電池供應商長園科及特斯拉概念股同致等5檔個股連袂漲停…閱讀全文