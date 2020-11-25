揚秦競拍底價48元 12/16上櫃

以「麥味登」早午餐品牌發展連鎖的揚秦國際企業（2755），配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，將於26日啟動上櫃前競拍，競價拍賣張數1,360張，競拍底價為48元，25日興櫃收盤成交參考價為90元，揚秦預計12月16日正式掛牌上櫃，成為連鎖早午餐第一股。

揚秦旗下連鎖餐飲品牌有「麥味登」、「炸雞大獅」及「REAL真‧Cafe‧Bread」，三品牌皆以國民經濟美食為主要方向發展，其中麥味登已深耕台灣30餘年，炸雞大獅則是以台式炸雞在國內外展店。

由於早午餐等外食是一般消費的剛性需求，不畏疫情影響，揚秦今年營運逆勢成長，第三季營收4億元、年成長15.35％，單季EPS 1.25元、年成長40.45％；累計前三季營收10.9億元、年增14.04％，EPS 2.71元、年成長4.63％。

展望後市，揚秦表示，麥味登將以全台重返1,000店為2021年目標，過去三年麥味登每年新展店數都在約110至120家，明年除了持續參與連鎖加盟展協助民眾創業外，並將鼓勵既有優良加盟主採取區域精耕方式，輔導開設第二或第三家門市，以複數展店策略增加動能。

炸雞大獅自今年第四季開放國內加盟，目前已於淡水與新竹開設兩家加盟門市，海外授權因受制於疫情而緩步成長，2021年將加快國內外展店速度，炸雞大獅2021年將以全球100家門市為目標。兩品牌加盟系統雙引擎驅動揚秦營運持續成長。