大樹結盟日SUGI 攻健康照護

大樹（6469）與日本第二大連鎖藥局SUGI合組戰略聯盟！25日宣布攜手拓展亞洲市場，首戰是由大樹以店中店或店中櫃方式引進SUGI旗下300多種產品，明年第一季上架；兩年後不排除以成立新公司策略前進中港澳，另外，東南亞市場也在討論中。

董事長鄭明龍表示，大樹是SUGI在海外合作的第一個實體通路商，擁有台中港澳獨家代理權。SUGI已有45年歷史，超過1,300家門市的規模，在日本藥局排名第五名，但若扣除涵蓋多元的集團部分，在連鎖藥局部分排名第二名，僅次於松本清，如以處方籤量來看更居日本第一。

鄭明龍說，大樹藥局將以分店面積大小來決定是以店中櫃或是店中店的模式來設置SUGI藥局，目標希望在一年內完成150家的店中店或店中櫃。目前SUGI旗下一千多樣商品都很熱銷，大樹已挑選出近300個商品，但因進台灣還需審核機制，預期大約有200個商品最快在明年首季上架，未來也將透過SUGI引進更多日本的熱銷商品。

營運表現耀眼的大樹，前十月營收70.2億元，年成長30.4％，前三季EPS也以2.61元改寫歷年同期新高，年成長10.9％。

鄭明龍表示，大樹目前商圈型的店數今年底預期將會達到195～198家，較原先目標的200家略低，主要是部分的店家還在裝潢中。

此外，大樹已規劃2021年起啟動第二個五年計畫「大健康產業四千交易平台」，透過第五代實體加網路虛擬的智慧藥局，朝向健康照護型藥局布局。

有鑑次於高齡化來臨，大樹也規劃明年推出的院前店，會把日本健康照護的第一品牌SUGI導入商品導入。未來雙方將結合經營策略、商品引進、人才交流、共同行銷等，於亞洲區域攜手共同發展。