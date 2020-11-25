投資蘋果鏈 郭明錤點出兩大篩選條件

天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，蘋果新產品本季需求、2021年展望均優於預期，然未提供2021年第一季財測，加上巴菲特出售持股，多空消息紛陳，現在要投資蘋果鏈必須謹守兩大篩選原則：2021年趨勢正向、最近提出優於預期的財測，作為進退依據。

天風國際最新調查指出，iPhone、iPad、Apple Watch與MacBook在第四季需求與2021年展望優於預期，上述產品關鍵供應商股票值得投資人關注。

最令人在意的iPhone方面，iPhone 12 Pro與Pro Max需求優於預期，抵消12與12 mini需求低於預期影響，故整體iPhone出貨優於預期，正向看待iPhone 12系列在2021年上半年的出貨動能，以及2021年下半年新款iPhone的換機需求。

值得留意的是，儘管AirPods出貨低於預期，但郭明錤認為，相關供應商已大部分反應此負面因素，因此，要是AirPods供應商符合：2021年非AirPods產品的正向趨勢，或近期提供優於預期財測條件者，股價修正後反而提供買點。

郭明錤舉例，天風國際近期預測嘉聯益可望在2021年再度取得iPhone訂單，並成為AirPods新供應商，重回蘋果全產品線，為iPhone 13、AirPods 3與mini LED iPad關鍵受惠者，便符合「2021年趨勢正向」條件。

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