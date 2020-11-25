11月25日一分鐘強弱勢股

11月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

中興電

(1513)

10

投信連2買、累積逾1,200張；拜登綠能政策題材續發威

富鼎

(8261)

10

短均線翻揚，股價帶量拉出長紅K棒，突破整理之姿浮現

凱羿-KY

(2939)

9.98

遭詐騙、10月轉虧，股價連日疲弱，昨有跌深反彈跡象

高端疫苗

(6547)

9.98

新冠疫苗外銷報捷，股價強攻漲停，逾1.4萬張委買高掛

鄉林

(5531)

9.96

新案總銷18億元售罄，年底完成交屋認列，Q4獲利躍進

威盛

(2388)

9.95

旗下興櫃小金雞將掛牌，身為母公司股價先上演慶祝行情

萬海

(2615)

9.95

南美洲水果盛產旺季，調度冷凍櫃，去程滿載、回程豐收

碩禾

(3691)

9.95

外資連3買、自營商連2買，投信轉進、昨買超百餘張

星通

(3025)

9.92

自結10月純益年增1.5倍，今年前10月EPS達 0.87元

基亞

(3176)

9.92

買盤快攻，股價跳空開高，早盤火速漲停攻頂、收復季線

製表：方歆婷

11月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

晶心科

(6533)

9.97

在股價狂飆、連7漲後，獲利了結賣盤小幅調節下拉回

美德醫療-DR

(9103)

7.17

疫苗陸續報佳音，衝擊防疫股行情，口罩股首當其衝

鴻碩

(3092)

6.3

三大法人合計賣超近2,900張，投信即高逾1,900張

聚陽

(1477)

5.58

將啟動近6年大型現增，用以償還銀行借款與擴產計畫

億豐

(8464)

5.53

外資連2賣，昨擴大力道至逾900張；股價失守半年線

九豪

(6127)

5.35

股價漲多，在獲利了結賣壓大舉出籠下，苦吞長黑K棒

聰泰

(5474)

4.88

外資連3賣、累積逾500張；股價回測月線、10日線

M31

(6643)

4.57

三大法人全站賣方，外資、自營商連賣；股價失守5日線

康那香

(9919)

4.42

疫苗佳音衝擊行情，股價再連吞4根黑K，創5月來低點

嘉澤

(3533)

4.35

外資喊進、目標價看六字頭，卻遭賣盤摜壓、苦吞長黑K


製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組