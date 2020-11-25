11月25日一分鐘強弱勢股

在股價狂飆、連7漲後，獲利了結賣盤小幅調節下拉回

疫苗陸續報佳音，衝擊防疫股行情，口罩股首當其衝

三大法人合計賣超近2,900張，投信即高逾1,900張

外資連2賣，昨擴大力道至逾900張；股價失守半年線

九豪 (6127)

5.35