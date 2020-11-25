11月25日一分鐘強弱勢股
11月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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中興電
(1513)
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10
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投信連2買、累積逾1,200張；拜登綠能政策題材續發威
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富鼎
(8261)
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10
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短均線翻揚，股價帶量拉出長紅K棒，突破整理之姿浮現
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凱羿-KY
(2939)
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9.98
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遭詐騙、10月轉虧，股價連日疲弱，昨有跌深反彈跡象
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高端疫苗
(6547)
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9.98
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新冠疫苗外銷報捷，股價強攻漲停，逾1.4萬張委買高掛
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鄉林
(5531)
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9.96
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新案總銷18億元售罄，年底完成交屋認列，Q4獲利躍進
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威盛
(2388)
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9.95
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旗下興櫃小金雞將掛牌，身為母公司股價先上演慶祝行情
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萬海
(2615)
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9.95
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南美洲水果盛產旺季，調度冷凍櫃，去程滿載、回程豐收
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碩禾
(3691)
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9.95
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外資連3買、自營商連2買，投信轉進、昨買超百餘張
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星通
(3025)
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9.92
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自結10月純益年增1.5倍，今年前10月EPS達 0.87元
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基亞
(3176)
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9.92
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買盤快攻，股價跳空開高，早盤火速漲停攻頂、收復季線
製表：方歆婷
11月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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晶心科
(6533)
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9.97
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在股價狂飆、連7漲後，獲利了結賣盤小幅調節下拉回
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美德醫療-DR
(9103)
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7.17
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疫苗陸續報佳音，衝擊防疫股行情，口罩股首當其衝
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鴻碩
(3092)
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6.3
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三大法人合計賣超近2,900張，投信即高逾1,900張
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聚陽
(1477)
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5.58
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將啟動近6年大型現增，用以償還銀行借款與擴產計畫
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億豐
(8464)
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5.53
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外資連2賣，昨擴大力道至逾900張；股價失守半年線
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九豪
(6127)
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5.35
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股價漲多，在獲利了結賣壓大舉出籠下，苦吞長黑K棒
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聰泰
(5474)
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4.88
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外資連3賣、累積逾500張；股價回測月線、10日線
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M31
(6643)
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4.57
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三大法人全站賣方，外資、自營商連賣；股價失守5日線
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康那香
(9919)
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4.42
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疫苗佳音衝擊行情，股價再連吞4根黑K，創5月來低點
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嘉澤
(3533)
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4.35
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外資喊進、目標價看六字頭，卻遭賣盤摜壓、苦吞長黑K
製表：方歆婷
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