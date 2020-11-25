麥味登轉上櫃 揚秦26日起競拍 底價48元

以「麥味登」早午餐品牌發展連鎖的揚秦國際企業（2755），配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採競價拍賣及公開申購方式辦理並將於26日啟動上櫃前競拍，競價拍賣張數1360張，競拍底價為48元，25日在興櫃收盤成交參考價為90元，揚秦預計12月16日正式掛牌上櫃，成為連鎖早午餐第一股。

揚秦上櫃前競價拍賣從11月26日展開，將一直延續至11月30日止，依法以投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為48元，每標單最低為1張，最高178張，以價高者優先得標，並於12月2日上午10點於臺灣證券交易所開標。

揚秦國際企業旗下連鎖餐飲品牌有「麥味登」、「炸雞大獅」及「REAL真‧Cafe‧Bread」，三品牌皆以國民經濟美食為主要方向發展，其中麥味登已深耕台灣三十餘年，炸雞大獅則是以台式炸雞在國內外展店。

由於早午餐等外食是一般消費的剛性需求，不畏新冠病毒疫情影響，揚秦今年營運逆勢成長，第三季單季營業收入4億元較去年同期3.5億元成長15.35%，稅後EPS 1.25元較去年同期0.89元成長40.45%。截至第三季累計營業收入10.9億元較去年同期9.5億元成長14.04%，稅後EPS 2.71元較去年同期2.59元成長4.63%。

展望後市，揚秦表示，麥味登將以全台重返1,000店為2021年目標，過去三年麥味登每年新展店數都在約110至120家，明年除了持續參與連鎖加盟展協助民眾創業外，並將鼓勵既有優良加盟主採取區域精耕方式，輔導開設第二或第三家門市，以複數展店策略增加動能。炸雞大獅自今年第四季開放國內自願加盟，目前已於淡水與新竹開設兩家加盟門市，海外授權因受制於疫情而緩步成長，2021年將加快國內外展店速度，炸雞大獅2021年將以全球100家門市為目標。兩品牌加盟系統雙引擎驅動揚秦國際持續成長。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，揚秦國際旗下各品牌專注於日常生活必需的國民經濟美食市場，具有民生基本需求與持續消費的特性，符合生活概念投資標的，讓投資人從顧客變老闆，再用股票賺回消費，達成長期投資、持續獲利的正向循環。