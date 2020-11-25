電子股軟腳 台股翻黑挫68點 跌破5日線

美股道瓊指數站上3萬點僅讓台股熱鬧2小時，指數雖開高直逼13,900點，但電子股卻率先軟腳，獲利了結賣壓源源不絕，指數由紅翻黑，終場下跌68.3點，跌破5日線13,772點。

加權股價指數終場下跌68.3點，跌幅0.49%，收在13,738.83點，成交值新台幣2,636.12億元。台積電、大立光走勢疲軟，近期強勢的聯發科、國巨跌幅更超過2% ，雖有綠電、鋼鐵、航運、觀光類股力挺，但卻難挽頹勢。

分析師表示，台股再創歷史新高13951點之後，連續2個交易日收黑，並跌破5日線支撐，短線恐有整理需要，不過由於10日線13,627點並不遠，指數回檔空間不大，在整理過後多頭還是有挑戰新高的契機。

分析師也認為，美國總統大選的政治不確定性因素暫除，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗問世也有譜，市場對明年景氣復甦充滿期待，只不過全球股市目前多處歷史相對高檔，震盪難免劇烈，盤勢仍在多頭格局當中。

法人指出，台股自11月以來呈現陡角上攻，至今漲幅超過10%，有進逼14,000點之勢，外資近期雖在現貨市場買超動作趨緩，但在台指期並未偏空，且量能尚無失控疑慮，融券張數超過百萬張，顯示籌碼也並未紊亂，在資金充沛、籌碼相對安定下，短線還沒有大幅回檔的條件。

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