電子股沉默 20檔逆勢中全力衝刺

台股今（25日）加權股價指數收盤報13738.83點，跌68.30點，跌幅0.49％，成交量為2,636.13億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計富鼎、倉佑、高端疫苗等20檔強勢漲停板，表現搶眼。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅5％以上的有26檔，前10名為富鼎（8261）、倉佑（1568）、晟鈦（3229）、中興電（1513）、凱羿-KY（2939）、鄉林（5531）、威盛（2388）、萬海（2615）、星通（3025）及詮欣（6205）以上皆漲停。

今日有6檔超過5％跌幅，跌幅前10名有科風（3043）、晶心科（6533）以上2檔跌停，美德醫療-DR（9103）、隴華（2424）、聚陽（1477）、億豐（8464）、康那香（9919）、嘉澤（3533）、華邦電（2344）及矽力-KY（6415）。

上市成交量前10名個股有聯電（2303）、長榮（2603）、華航（2610）、華邦電（2344）、群創（3481）、長榮航（2618）、友達（2409）、中興電（1513）、陽明（2609）及旺宏（2337）。

上櫃有25檔7％以上漲幅，其中前10名為高端疫苗（6547）、凱鈺（5468）、安可（3615）、元炬（3089）、碩禾（3691）、長園科（8038）、基亞（3176）、精剛（1584）、胡連（6279）及金麗科（3228）以上皆漲停。

今日上櫃有6檔股票有5％以上的大跌，前10檔通訊-KY（6404）1檔跌停，泰偉（3064）、辣椒（4946）、鴻碩（3092）、志旭（8067）、九豪（6127）、華容（5328）、聰泰（5474）、M31（6643）及千如（3236）。

上櫃成交量前10名為聚和（6509）、旺玖（6233）、茂迪（6244）、精材（3374）、九豪（6127）、台半（5425）、漢磊（3707）、同致（3552）、廣運（6125）及中美晶（5483）。