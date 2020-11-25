高盛火力全開 喊進金像電、嘉澤、景碩

高盛證券近期火力全開，繼大舉調升聯電（2303）財務預期、激勵市值暴衝後，最新一口氣開啟金像電（2368）、嘉澤（3533）與景碩（3189）三檔人氣指標股基本面研究，全給予「買進」投資評等，點名個股股價攜手大漲，助長台股多頭氣焰。

高盛此次初評的三檔電子人氣股，價位橫跨高中低，金像電因股價最為親民、人氣最旺，24日成交量高達8.5萬張，是10月中來最大量。外資單日大買1.2萬張，居個股排行第三。

高盛證券指出，人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、大數據發展蔚為主流，加上PCB層數增加，設計趨於複雜，高盛證券認為在這些結構性利多的加持下，全球伺服器、交換器等雲端PCB市場前景一片光明，2020～2025年營收年複合成長率13.5％，超出2015～2019年的5～6％甚多。

金像電是全球最大雲端PCB供應商，來自伺服器與交換器等雲端事業的營收比重超越75％，大幅高於多數同業的不到一成，創造出極大競爭差異化，推測未來12個月合理股價65元。

高盛點出，英特爾Whitley伺服器CPU平台將在2021年上半年推出，輔以交換器升級400G趨勢，金像電獲利持續擴張，2020年每股純益大增逾16倍、達4.14元，都是股價上攻的驅動引擎，對照目前股價僅交易在2021年推估每股純益的11.4倍本益比位置，比同業平均的13.8倍都來得低，評價有一定吸引力。

高價股嘉澤長期鎖定利基市場，是全球第二大插槽製造商、市占高達33％，更有三成營收來自CPU插槽，高盛指出，CPU升級趨勢明朗，帶動CPU插槽市場規模遽增，嘉澤就是最大受惠者，推測未來12個月合理股價600元。

此外，在高盛證券最青睞的ABF族群中，新增景碩進研究範圍，三雄基本面研究版圖完成合體。考量景碩享有ABF與BT載板的雙重成長動能，積極擴張ABF載板產能有成，在整體產業產能極其吃緊條件下，將帶動營收市占由2019年的5％，倍增至2022年的10％，初次將景碩納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價135元，居外資圈最高。