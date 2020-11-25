「萬四」還能存股嗎？達人驚吐1句忠告

在權值股台積電助攻下，台股這一波漲勢凌厲，攀登「萬四」歷史新高只差一步。股市來到相對高點，還能繼續存股嗎？專家提醒，未來台股若上萬五甚至更高，現在萬四也只是一個低點，存股的周期通常長達數年，沒必要一直改變操作策略，他建議，「指數定期買、個股監測等便宜買」。

台股昨（24日）早盤由晶圓雙雄台積電、聯電領軍，大盤指數一度上漲73點、衝上13,951點，續創歷史新高，距離「萬四」大關只剩不到50點，但隨即出現獲利回吐賣壓，指數終場下跌70.88點，收在13,807.13點，回測5日線。

康和證券投資總監廖繼弘表示，外資11月以來已回補台股1,577億元，不但搶台股，也搶新台幣，目前年線乖離超過17％，但指數多頭未見停歇跡象，若以10,256點及10,393點當時與年線乖離超過29％的歷史經驗估算，台股越過萬四後，將會挑戰萬五。

財經部落客股魚在臉書發文表示，他自己長期看多做法也偏多，理由很簡單做多勝率高。有人問他「萬四高點存股，投資怎麼操作？」他說，未來台股要是上萬五甚至更高，現在萬四也只是一個低點，「這麼早就先在這裡定錨做甚麼呢？」

股魚透露自己的投資操作都沒變，指數定期買、個股監測等便宜買就這樣而已，存股的周期長達數年，沒事不必一直改變投資策略。

股魚認為，投資一直變來變去並沒有實際數據證明比甚麼都不動、維持現況策略來得好。與其一直猜現在要做甚麼調整較好，不如花點時間檢視自己投資策略勝率高不高，勝率高的話持續做就好了。他最後奉送投資人一句話「簡單的作多策略持續做，績效自然不簡單」。

（中時新聞網 吳美觀）