11/25盤前掃描》中芯恐列黑名單 樂到聯發科
外媒報導，川普政府有意加大制裁力道，中國半導體製造公司中芯國際恐怕也逃不過川普的「死亡筆記本」，在中芯大量下單的高通、博通等IC設計廠也將大受衝擊。然而另一方面，聯發科卻有望受惠於此，藉此機會高速成長……
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中芯若列黑名單 苦到高通、樂了聯發科
美國恐將對中國擴大貿易制裁，其中中芯國際可能將被列入黑名單當中，法人認為，若中芯國際被制裁，屆時在中芯大量下單的高通、博通等IC設計廠出貨將受到嚴重衝擊…閱讀全文
美股︱政治前景撥雲見日 道指衝破3萬點大關
川普同意開始進行政權交接，大幅減緩政治不確定性，加上前聯準會主席葉倫有望出任美國財政部長，帶動市場情緒高漲，周二道瓊工業指數勁揚逾450點，首次突破3萬點關卡…閱讀全文
華新科大馬廠染疫 晶片電阻恐提前缺貨
華新科傳出大馬廠停工消息之後，各大電阻廠接獲下游客戶詢問產能的電話，由於農曆年節將至，招工是一大挑戰，如何迎接突如其來的轉單潮？考驗各廠…閱讀全文
高端新冠疫苗 接600萬劑大單
高端的新冠疫苗技轉美國國衛院（NIH）的冠狀病毒S-2P抗原，與Moderna同源，受惠Moderna的有效性高達95％，讓該疫疫苗有機會躋身全球一軍陣容…閱讀全文
高盛火力全開 喊進金像電、嘉澤、景碩
高盛此次初評的三檔電子人氣股，價位橫跨高中低， 一口氣開啟金像電（2368）、嘉澤（3533）與景碩（3189）三檔人氣指標股基本面研究，全給予「買進」投資評等…閱讀全文
特斯拉牛市目標價 喊到 1,000美元
伊弗斯雖維持特斯拉股票「中立」投資評等，但預估未來幾年電動車的需求強勁，將該公司的牛市目標價一口氣上修25％，由800美元調高至1,000美元…閱讀全文
金管會 擬推永續金融分類
金管會主委黃天牧24日表示，已與環保署合作，預計在2021年底前確定台灣產業結構中「真正的綠色與永續」定義，而不要有漂綠或洗綠的疑慮…閱讀全文
打炒房 金管會突祭金檢
黃天牧強調，這次金檢並未針對一般民眾正常購屋貸款，不會影響購屋民眾的正常資金需求，這次是查社會比較詬病問題，及先前金檢不動產授信的八大缺失樣態，也有超前部署的意思…閱讀全文