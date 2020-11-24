11月24日一分鐘強弱勢股
11月24日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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八貫(1342)
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19.27
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前三季獲利表現亮麗，營收及獲利穩健，多頭資金搶進，蜜月行情火熱，
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景碩(3189)
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10.00
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外資大力喊進，ABF／BT載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長
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麗清(3346)
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9.92
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受惠於大陸新車銷售市場回升，Q3EPS達0.75元，獲利創同期新高
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蜜望實(8043)
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9.92
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被動元件市況受惠電動車、5G等趨勢確立，需求面大幅增加
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嘉澤(3533)
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9.91
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外資看旺換機需求顯現，投信法人逆勢加碼，股價放量突破季線
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晶心科(6533)
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9.91
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RISC-V題材助攻，特定買盤敲進，股價連八日收紅，續創波段新高
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九豪(6127)
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9.88
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被動元件扮演盤面多方資金要角，無畏外資逆勢減碼，股價強攻漲停
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國碩(2406)
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9.82
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公司積極投入太陽能研發，明年營運展望正向，股價帶量收復月線
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鄉林(5531)
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9.72
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新案完銷加上新台幣升值題材，資產股強勢吸金，連五日收紅
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南電(8046)
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9.71
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ABF載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長，外資單日狂敲5,585張
製表：陳昱光
11月24日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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凱羿-KY (2939)
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10.00
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10月自結損益轉虧， 失望賣壓浮現，外資反手賣超，苦吞連五黑
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研通(6229)
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6.82
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多方追價力道不足，股價連兩日高檔回落，KD指標下彎
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揚智(3041)
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6.10
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外資終結連四日買超，大砍持股5,164張，拉回五日線整理
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類比科(3438)
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5.91
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股價逢高遇獲利了結賣壓，三大法人終結連七日加碼態勢，KD指標向下
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美德醫療-DR (9103)
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5.69
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外資減碼動作頻頻，股價持續弱勢整理，KD指標進入低檔超賣區
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富邦媒(8454)
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5.01
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疫苗可望問世，土洋法人同步減碼，拖累股價連日下探波段低點
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歐買尬(3687)
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4.86
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外資連兩日減碼，反彈上攻力道放緩，半年線得而復失
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聯傑(3094)
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4.58
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市場追價意願不足，三大法人縫高調節持股，股價向下回測短多支撐
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申豐(6582)
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4.55
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外資連兩日調節部位，拖累股價回落整理，面臨半年線保衛戰
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恆大(1325)
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4.44
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疫苗消息報喜，防疫概念股成資金撤出焦點，三大法人反手減碼出場
製表：陳昱光
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