11月24日一分鐘強弱勢股

11月24日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

八貫(1342)

19.27

前三季獲利表現亮麗，營收及獲利穩健，多頭資金搶進，蜜月行情火熱，

景碩(3189)

10.00

外資大力喊進，ABF／BT載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長

麗清(3346)

9.92

受惠於大陸新車銷售市場回升，Q3EPS達0.75元，獲利創同期新高

蜜望實(8043)

9.92

被動元件市況受惠電動車、5G等趨勢確立，需求面大幅增加

嘉澤(3533)

9.91

外資看旺換機需求顯現，投信法人逆勢加碼，股價放量突破季線

晶心科(6533)

9.91

RISC-V題材助攻，特定買盤敲進，股價連八日收紅，續創波段新高

九豪(6127)

9.88

被動元件扮演盤面多方資金要角，無畏外資逆勢減碼，股價強攻漲停

國碩(2406)

9.82

公司積極投入太陽能研發，明年營運展望正向，股價帶量收復月線

鄉林(5531)

9.72

新案完銷加上新台幣升值題材，資產股強勢吸金，連五日收紅

南電(8046)

9.71

ABF載板供不應求丶雲端專用PCB強勁成長，外資單日狂敲5,585張

製表：陳昱光

11月24日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

凱羿-KY (2939)

10.00

10月自結損益轉虧，     失望賣壓浮現，外資反手賣超，苦吞連五黑

研通(6229)

6.82

多方追價力道不足，股價連兩日高檔回落，KD指標下彎

揚智(3041)

6.10

外資終結連四日買超，大砍持股5,164張，拉回五日線整理

類比科(3438)

5.91

股價逢高遇獲利了結賣壓，三大法人終結連七日加碼態勢，KD指標向下

美德醫療-DR (9103)

5.69

外資減碼動作頻頻，股價持續弱勢整理，KD指標進入低檔超賣區

富邦媒(8454)

5.01

疫苗可望問世，土洋法人同步減碼，拖累股價連日下探波段低點

歐買尬(3687)

4.86

外資連兩日減碼，反彈上攻力道放緩，半年線得而復失

聯傑(3094)

4.58

市場追價意願不足，三大法人縫高調節持股，股價向下回測短多支撐

申豐(6582)

4.55

外資連兩日調節部位，拖累股價回落整理，面臨半年線保衛戰

恆大(1325)

4.44

疫苗消息報喜，防疫概念股成資金撤出焦點，三大法人反手減碼出場

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組