鍾騏遠｜漲價題材股增溫

文/華冠投顧分析師鍾騏遠

台股今天開盤見新高，早盤一度有強勢攻擊之意，但是隨著大盤回補今天多方缺口，指數出現震盪拉回，而在尾盤指數回測5日均線。由於大盤近期連續大漲，指數乖離放大，後續若進入量縮整理，則留意本周可能出現的拉回修正。反之，如果指數出現急跌，那麼10日線附近，將可望出現買盤支撐，後續亦可望延續多頭漲勢到12月。

盤面上，資金流向PCB類股，特別是網通載板股的部份，由景碩、南電領軍攻高漲停，PCB則有欣興、金像電、新復興等個股表現。另外，矽晶圓和被動元件族群轉強，這是2018年的多方主流，本次在大盤創高之際出量表現，除了反應長線基期相對較低之外，泛漲價題材也經歷過一年多的整理。

在今日轉強的個股中，比較值得觀察的是嘉澤，除了股價出現強勢攻高漲停表現之外，個股基期離半年線也不遠，後續若能突破整理格局，則不排除出現多方趨勢。原則上，嘉澤與英特爾、超微都有相當不錯合作關係，逢兩家科技大廠推出新品，將有利其個股後續營收表現。

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