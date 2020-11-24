台股登高後翻黑 收跌70.88點回測5日線

台股今天開高走低，早盤一度上漲至13,951.17點，創歷史新高，隨即面臨獲利回吐賣壓，電子股翻黑，指數終場下跌70.88點，回測5日線約13,779點。分析師表示，大盤進入修正乖離階段，建議不要過度追價。

台股今天早盤在晶圓雙雄台積電、聯電領漲下，加權指數最高來到13,951.17點、上漲73.16點，續創歷史新高，但電子股迅速下殺翻黑，指數震盪拉回，一度跌破13,800點大關，終場收在13,807.13點，下跌70.88點，跌幅0.51％，成交值新台幣2,632.1億元。

類股方面，水泥、食品、塑膠、紡織分別下跌0.53％、0.86％、1.19％、0.75％。電子股跌0.45％，金融股跌0.57％。

權值電子股台積電、鴻海、大立光皆開高走低，終場下跌0.91％、1.09％、0.88％，收在492元、82元、3,370元，成交量超過3.52萬張、2.25萬張、790張。

晶圓代工廠聯電大漲4.95％，收38.15元，成交張數高達58.74萬張。IC載板族群的景碩、南電獲買盤力挺，收在漲停84.7元、152.5元，成交張數來到2.97萬張、3.82萬張。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，昨天台股大漲後，10日線乖離率過大，容易震盪整理，今天開高後下殺，是修正乖離的情況，通常會持續兩三天，建議投資人不要過度追價。短線支撐可觀察11月20日低點13,666點，只要沒跌破，代表大盤多方仍強勢。