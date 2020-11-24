不甩大盤賣壓壟罩 24檔亮起耀眼紅光
台股今（24日）加權股價指數收盤報13,807.13點，跌70.88點，跌幅0.51%，成交量為2,632.10億。
據業內初步統計，上市、櫃股票計景碩、凱鈺 、御頂等24檔強勢漲停板，表現搶眼。
上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：
台股上市股今漲幅5%以上的有22檔，前10名為八貫 (1342)、景碩 (3189)、台南-KY (5906)、麗清 (3346)、晶心科 (6533)、怡華 (1456)、嘉澤 (3533)、國碩 (2406)、鄉林 (5531)、南電 (8046)，以上除八貫外皆漲停。
今日有12檔超過5％跌幅，跌幅前10名有凱羿-KY (2939)、鈞泰 (6131)、晟鈦 (3229)以上皆跌停，另還有燁興 (2007)、揚智 (3041)、百一 (6152)、美德醫療-DR (9103)、東訊 (2321)、佳大 (2033)、必應 (6625)。
上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、群創 (3481)、友達 (2409)、華邦電 (2344)、長榮 (2603)、矽統 (2363)、旺宏 (2337)、欣興 (3037)、金像電 (2368)、強茂 (2481)。
上櫃有26檔5％以上漲幅，其中前10名為凱鈺 (5468)、御頂 (3522)、夠麻吉 (8472)、蜜望實 (8043)、鴻翊 (3521)、寶島極 (3115)、易通展 (6241)、九豪 (6127)、華義 (3086)、立敦 (6175)以上皆漲停。
今日上櫃有7檔股票有5％以上的大跌，前10檔通訊-KY (6404)跌停，另還有昱泉 (6169)、飛寶企業 (4413)、研通 (6229)、建錩 (5014)、類比科 (3438)、笙泉 (3122)、歐買尬 (3687)、力新 (5202)、育富 (6194)。
上櫃成交量前10名為鈺創 (5351)、旺玖 (6233)、漢磊 (3707)、中美晶 (5483)、茂迪 (6244)、合晶 (6182)、欣銓 (3264)、金居 (8358)、新鉅科 (3630)、精材 (3374)。
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