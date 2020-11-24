需求強勁面板價俏 友達、群創姿態高

面板價格11月漲勢持續，友達(2409)、群創(3481)今天聯袂反彈，漲幅雙雙都來到2％以上。法人認為，以目前漲勢及市場的觀察，12月價格欲小不易，到農曆年前都將呈現高檔震盪，面板廠營運續強可期。

北美電視需求強勁，且今年第1季全球電視品牌廠因疫情使出貨遞延，第3季全球電視出貨量創單季新高，達到6,205萬台，第4季有望將出貨量進一步拉升到6,453萬台，帶動電視面板的報價。WitsView公布的11月電視面板報價，其中，55吋電視面板價格上漲至164美元，漲幅5.8％，已經連續5個月呈現上揚。

而今年受疫情影響，宅經濟及遠距辦公教學讓筆電及監視器面板供需緊俏，價格從谷底大幅翻揚，11月14吋筆電面板29.6美元、漲幅3.5％，較10月漲幅3.2％更為擴大；27吋監視器面板79.2美元、漲幅0.6％，比1.7％收斂。但因面板供應鏈缺料問題持續，價格高漲但出貨量卻無法跟上情況。

雖然市場擔心部分零組件持續缺貨問題下，拉貨態度積極，目前友達接單強勁，稼動率滿載，ASP續揚下，將推高第4季毛利率。另一方面，2021年電視廠商積極針對TV面板下單，由於TV營收占友達近4成左右，有利2021年營收成長。

（時報資訊 莊丙農）

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