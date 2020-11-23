11/24盤前掃描》台股市值15強 排名大風吹

2020年，新冠肺炎疫情無疑為人類生活帶來了種種限制與不安，但卻也為市場打造出全新的風景，更是畫下了一條分界線，區分出「受惠產業」及「受害產業 」兩個迥然不同的世界，而在市場變動之際，台股市值前15名亦出現了微妙的變化。

工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。

台股市值15強 排名大風吹

晶圓雙雄之一的聯電，不讓台積電專美於前，23日股價衝上漲停，市值排名從去（108）年底的34名，一躍而上至目前的第13名，總市值蓄勢挑戰股王大立光地位…閱讀全文

大缺貨 輝達、超微新品沒得買

超微備受矚目的顯卡新品RX 6800和RX 6800 XT近日也上演開賣立即缺貨的情況，各超微的AIB合作品牌廠包括華擎、華碩、技嘉及微星、撼訊等，首批到貨總量多僅有四位數…閱讀全文

外資、散戶搶進 銅板股耀眼

台股今年因盤中零股開放、加權指數屢創新高及資金行情等三好助威，吸引大批散戶大軍，伴隨外資的回補買盤，具備長線發展題材的銅板股相繼鍍金，包括聯電（2303）、燁興（2007）…閱讀全文

美股︱歡慶葉倫有望出任財長 道指勁揚327點

23日有消息傳出，下一任財政部長人選將由前聯準會主席葉倫出任，若獲得國會同意通過，葉倫將成為美國史上首位女性財政部長，消息傳出後推升道瓊工業指數來到當日高點…閱讀全文

10月工業生產指數 連九紅

10月工業生產連九紅原因是半導體高階製程需求大，相關產能已全滿載，廠商持續擴增國內產能，加上終端需求增溫，另鋼鐵塑化等原料價格緩步回升，推升廠商回補庫存…閱讀全文

綠電交易 第二批大增7倍

據側面了解，這次搓合交易中，台積電成最大買家，而達德能源為最大賣家，交易總容量約232.3MW、年交易近5億多度，這是既有風場實際供電中最大單筆的綠電交易案…閱讀全文

友訊轉骨成功 不缺訂單只缺料

繼今年第三季獲利攀高後，友訊第四季訂單續旺，該公司董事長李中旺慨言，友訊現不缺訂單只缺料，為求因應，已將原料下單的前置期由原先的6個月拉長至8個月…閱讀全文