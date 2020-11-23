富時新「綠色」指數 台積將入列

台灣上市櫃企業在ESG永續經營表現突出，英國富時羅素亞太區董事總經理林瑩慧指出，該公司正在擬定的新指數「綠色經濟」或稱「綠色收入」（Green Revenue）指數，台積電、台達電等130家企業，有望被納入成分股。



「英國富時100指數期貨」23日隆重上市，林瑩慧在上市典禮後接受記者採訪時指出，綠色（Green）已是全球新興投資趨勢，歐洲金融業在此一領域大步向前，英國富時在ESG部分，已搶得先機，後續將進一步推出Green Revenue指數，為國際投資人更精準地點出企業的綠色收入占比，提高戮力於綠色投資的企業能見度。



林瑩慧指出，台灣企業在ESG部分表現突出，預期在Green Revenue上，也將不遑多讓，主要是台灣以製造業為核心，基於歐美客戶的要求，早已投入相關綠色製造的行列。而半導體龍頭廠台積電在能源使用效率上的提升，成績更是有目共賭，有望成為台灣Green Revenue企業的領頭羊。



林瑩慧透露，該公司已篩選出台灣符合綠色收入標準的企業，包括台積電、台達電、自行車及電動車等相關製造業多達130家，未來有望被納入此一新指數的成分股，退休基金、長線投資的機構法人及被動型基金，將依此一指數，將台灣綠色企業納入股票池。



期交所董事長吳自心指出，自1998年台股期貨推出後，期交所迄今已陸續推出逾290項商品，台灣期貨市場呈現多元化面貌，除國內股價指數類期貨與選擇權、股票期貨與選擇權、匯率類期貨與選擇權商品外，還有原油及黃金類等商品期貨，以及新台幣計價的國外股價指數期貨，這些商品與國際股匯市連結，將提供交易人多元化避險管道。



吳自心指出，台股今年交易熱絡，加權指數突破萬三關卡後，又持續刷新歷史紀錄，帶動台灣期貨交易量的大幅增加，11月18日台灣期貨交易量已達3億口，在不久的將來，有望突破台灣期貨交易歷史紀錄的3.08億口，而英國富時100指數期貨推出後，不僅為台灣期貨市場增添生力軍，也將推動台灣期貨交易量再次衝高。